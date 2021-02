Classes à moitié pleines et travaux d’équipe permis au cégep et à l’université

Des classes ouvertes à la moitié de leur capacité et des locaux offerts pour les travaux d’équipe de six étudiants : comme promis, la vie pourra reprendre progressivement sur les campus des cégeps et des universités, même en zone rouge, à partir de lundi.

« Si pour certains, l’enseignement à distance ne se passe pas trop mal, chez d’autres, c’est beaucoup plus difficile. Ils se sentent seuls, se sentent isolés, et j’en suis désolée », a déclaré d’entrée de jeu la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, lors de l’annonce des détails de l’ouverture des campus, jeudi.

Même si chaque établissement devra s’approprier les quelques consignes émises par Québec, la ministre promet que tous les étudiants qui le souhaitent pourront se rendre en personne à leur cégep ou leur université « plusieurs fois par mois, idéalement une fois par semaine. »

À la différence des normes en vigueur à l’automne, un masque de procédure devra être porté en tout temps par les étudiants, sauf pour les repas ou autres circonstances particulières. Ces masques seront fournis gratuitement par les institutions. La règle de la distance minimale d’un mètre cinquante devra aussi être maintenue, pour minimiser les risques de transmission de la COVID-19.

Dans les zones rouges, des professeurs pourront commencer à offrir certains de leurs cours théoriques en présentiel, à la moitié de la capacité du local de classe, tout en continuant de les offrir en ligne pour les étudiants qui ne peuvent, ou ne veulent pas, se déplacer en personne. Les activités de groupe à caractère pédagogique seront également permises sur les campus jusqu’à 6 personnes, par exemple pour effectuer des travaux d’équipe. La réouverture sera plus grande en zone orange, où tous les cours pourront se donner en présentiel, tout en respectant les mêmes règles sanitaires.

Comme l’avaient demandé des intervenants du milieu de l’éducation cette semaine, le plan de déconfinement des institutions postsecondaires se réalisera de manière très graduelle, et variera d’un établissement à l’autre, a prévenu la ministre McCann. « Ce n’est quand même pas un retour à la normale [mais] c’est un premier pas. »

La nouvelle a été très bien reçue de la part d’associations étudiantes jointes par Le Devoir, jeudi.

« Ce qui nous fait chaud au cœur, c’est la confiance qui nous est accordée pour faire des petits rassemblements dans les locaux des universités et des collèges. Peu importe qu’on ait des cours en présentiel ou non, ça va permettre de briser l’isolement, de voir des collègues qu’on n’a pas eu encore l’occasion de rencontrer dans les 11 derniers mois », a expliqué Jade Marcil, présidente de l’Union étudiante du Québec (UEQ), qui représente 90 000 étudiants de plusieurs universités québécoises.

« Tout le monde dans le réseau collégial a hâte de retourner en classe. Autant les étudiants, les enseignants et les cégeps. On croit qu’il y aura un déploiement pour permettre au plus de monde possible de revenir sur les campus », s’enthousiasme aussi Noémie Veilleux, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ).

La ministre Danielle McCann a indiqué aux médias que le taux de réussite des étudiants du Québec n’a pas trop souffert de la généralisation de l’enseignement en ligne, la nouvelle réalité que vivent les étudiants depuis le printemps. Le taux d’inscription pour la session d’hiver a même augmenté, malgré ce défi. La qualité de cet enseignement doit encore être évaluée par le Conseil supérieur de l’éducation, a précisé la ministre, selon qui cette forme de pédagogie à distance est là pour rester, du moins dans certains cas, pour maintenir l’accessibilité de l’éducation.