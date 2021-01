Des mots gentils pour leurs enseignants

Ce texte fait partie du cahier spécial Semaine des enseignants

Depuis de trop longs mois, les élèves entretiennent des relations plus distanciées avec leurs enseignants, mais ils sentent combien ceux-ci travaillent fort pour leur rendre la vie plus douce. Ils tenaient à leur dire merci.

Chères Mme Isabelle, Mme Lucie et Mme Sandra, je sais que vous avez travaillé très fort pour nous permettre de faire notre concert de Noël malgré la COVID-19. On peut maintenant dire qu’on est la première génération d’élèves du programme musical à avoir fait un concert virtuel ! Ça m’a rendue vraiment heureuse et je vous dis merci !

Laetitia, 10 ans

Pendant ma 6e année confinée, j’ai aimé que ma prof nous appelle tous les mercredis. C’était très amusant, car tout le monde nous parlait d’un petit bout de sa fin de semaine, ça nous changeait les idées. De temps en temps, on avait la possibilité de l’appeler, ou alors elle nous appelait et on discutait en privé, et ça me rassurait. Malgré ses quatre enfants, dont un qui a un trouble de l’autiste, elle a pu faire de son mieux. Finalement, je voudrais bien refaire un confinement avec ma prof de l’année dernière !

Violette, 12 ans

À l’école Guy-Drummond, Julie nous a donné un sac-cadeau avant qu’on parte pour les Fêtes. Dedans, il y avait des Smarties. Avec, on a fait des maths pendant les cours à la maison. Et après, surtout, on les a mangés. Miam, Miam ! C’était vraiment bon ! Il y avait aussi un sachet de cacao et dix mini-guimauves pour se faire un bon chocolat chaud tous ensemble et se dire au revoir avant de partir en vacances ! Je vais vous confier un secret : j’ai craqué et j’ai mangé une guimauve avant que ce soit le moment de les déguster ! Hi, hi !

Gaspard, 10 ans

Ma prof nous procure des jeux de cartes. Des fois, on fait des groupes et on peut jouer à des jeux de société. C’est pas fatigant et ça met une bonne ambiance !

Émile, 10 ans

On a fait un Zoom pour danser avec de la musique et il y avait beaucoup de gens connectés au bal virtuel. C’est mon professeur de l’année passée qui a organisé le bal. Il a choisi de la bonne musique. Presque tous les amis de l’école étaient connectés. Quand j’ai fait le bal virtuel, j’étais contente de danser et de voir mes amies.

Célestine, 6 ans

Ma prof achète toutes sortes de choses, comme du pop-corn et des bonbons, qu’elle utilise dans les ateliers. J’aime ça parce que, pile au moment où elle les sort, j’ai hyper faim et ça me donne envie de tous les manger !

Owen, 6 ans

À chaque cours, pendant nos classes virtuelles, nous avons des activités à faire ou des chansons à écouter, comme Le gars de la compagnie des Cowboys Fringants, sur la coupe à blanc, puisque nous étudions l’industrie forestière. Je crois que ce qui m’a le plus motivée dans ce programme, c’est qu’à la fin, nous avions une énigme à résoudre pour accéder à un site Internet. Il y avait donc un but à notre travail. Et je peux dire que ça m’a pris du temps, et beaucoup d’essais-erreurs pour trouver la réponse !

Romane, 13 ans