Maintenir le plaisir d’apprendre à l’ère de la COVID-19

Ce texte fait partie du cahier spécial Semaine des enseignants

Dans le contexte que nous traversons, et étant donné le besoin de stabilité des enfants, comment est-il possible d’enseigner et de maintenir l’intérêt des élèves ? Les enseignants n’ont pas attendu qu’on leur dise de se réinventer pour se retrousser les manches.

« Nous sommes des artistes pédagogues », lance Miriam Jean, enseignante en art dramatique à l’école Sainte-Cécile dans le quartier Villeray à Montréal. C’est ainsi qu’elle décrit sa pratique, mais à l’ère de la COVID-19, l’étiquette pourrait être accolée à tous ses collègues tant chaque jour de classe, en présentiel ou en virtuel, présente son lot d’inattendu. Et quand vient le temps d’élaborer de nouveaux projets, ou de simples activités qui ne peuvent plus se dérouler de la même manière à cause des règles sanitaires, il est difficile « d’aller dans la normalité parce que nous ne sommes plus dans la normalité », reconnaît celle qui enseigne l’art dramatique depuis 12 ans déjà.

Laissez passer les clowns

C’est dans ce cadre « anormal » qu’est né Gerry « canne de bines », « un mélange d’Elvis Gratton et de vendeur de Cadillac » aux allures de cowboy, imaginé pour redonner le sourire aux élèves de l’école Sainte-Cécile. « Nous faisons souvent des fêtes qui rassemblent toute l’école, souligne Miriam Jean, et malgré la pandémie, nous voulions garder le sentiment d’appartenance et de cohésion. À l’Halloween, j’ai inventé ce personnage avec des bouteilles de désinfectant dans les mains au lieu de pistolets et une moustache collée sur le masque ! » Le temps d’un rallye avec les élèves, une star était née. « Ce personnage me colle à la peau », reconnaît sa conceptrice.

Et il n’avait pas dit son dernier mot. À Noël, dans le cadre d’un bingo virtuel, bientôt à la Saint-Valentin et pour Pâques, Gerry est toujours présent, chaque fois affublé d’un nouveau qualificatif, de « canne de bines » à « canne de Noël ». « Pour le 1er avril, je vous donne un scoop, dit Miriam Jean en riant : canne de thon ! » Pour l’enseignante, c’est surtout « une force positive », qui n’existerait pas sans le soutien indéfectible de ses collègues, même si certains sont prévenus : « Les enfants sont si excités quand j’arrive dans leur classe qu’il est difficile de reprendre le contrôle du groupe après mon passage. »

Ils font de bons biscuits

Retrouver le sens de la fête n’est pas toujours aisé en virtuel, surtout quand celle-ci a d’abord été prévue en présentiel. Lorsque le congé scolaire de Noël fut devancé et que l’enseignement à distance a repris temporairement ses droits, trois enseignantes du troisième cycle à l’école Philippe-Labarre dans le quartier Tétreaultville à Montréal y ont vu une autre façon d’innover. Lyne Rousseau, Nathalie Masson et Julie Beaulac ont — littéralement — mis la main à la pâte et proposé à leurs élèves de cuisiner un biscuit à la maison, mais tous ensemble sur la plateforme Teams.

« L’idée est venue de Julie », souligne Nathalie Masson, qui salue le sens de l’innovation et la soif de créer de nouveaux projets de sa collègue. Mais il a fallu que les parents embarquent dans l’aventure, d’abord en se procurant les ingrédients nécessaires pour assurer la réussite de cette activité virtuelle inusitée.

« Je me suis improvisée animatrice de cuisine avec mes 20 élèves, dit en riant l’enseignante de sixième année. Nous avons choisi une recette simple, les parents surveillaient un peu, surtout au moment de mettre le biscuit dans le four, et la participation a été au-delà de nos espérances. » Quant aux compétences des enfants, elles étaient variables, mais Nathalie Masson a été surprise de voir que plusieurs avaient déjà cuisiné.

Peu importe nos habilités cependant, tout peut survenir pendant l’élaboration d’une nouvelle recette ! Pour Nathalie Masson, ce fut surtout une formidable occasion d’apprendre.« Une élève n’avait pas de tasse à mesurer et un autre était allergique aux œufs. Dans chaque cas, nous avons trouvé une solution, ensemble. Certains cuisinaient pour la première fois, et tous les enfants ont développé leur autonomie, leur confiance. »

Ce trio d’enseignantes a fait un bilan plus que positif de cet exercice, enthousiasme partagé par les cuisiniers en herbe. « Un de mes élèves m’a dit récemment : “Quand est-ce qu’on recommence ?” », dit Nathalie Masson avec fierté. Une appréciation aussi satisfaisante qu’un bon biscuit.