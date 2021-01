Enseigner autrement, quelle bonne idée!

Ce texte fait partie du cahier spécial Semaine des enseignants

Ils sont plus ou moins jeunes, ont plus ou moins d’expérience dans le réseau de l’éducation, mais ont tous en commun une passion incroyable pour leur métier. Et ils ont réussi à transformer les contraintes sanitaires avec lesquelles ils doivent composer depuis le printemps dernier en occasion d’enseigner autrement. Qui sont ces indécrottables optimistes, et quelles sont leurs recettes ?

Pour Myra Auvergnat Ringuette, professeure en 4e année de l’Externat Saint-Jean Berchmans, la pandémie se résume à deux mots d’ordre : demeurer positive et être proactive. « Peut-être est-ce dû au fait que je suis “crinquée” naturellement, dit-elle en riant, mais je crois qu’on peut semer le bien autour de soi sans se mettre la tête dans le sable. Non, tout ne va pas mal ! »

Un confinement innovant

La dynamique enseignante a pourtant, comme tous ses homologues québécois, dû faire face à des revirements constants depuis le mois de mars 2020. Pendant le premier confinement, elle a élaboré des plans de travail pour ses élèves à distance et tâché de rester en contact, avec eux. Mais elle a surtout profité de cette occasion pour accentuer de nouvelles méthodes d’apprentissage : « Je maîtrise bien les nouvelles technologies, que j’utilise déjà en classe depuis un moment pour stimuler mes élèves et les préparer au secondaire. J’ai donc continué à le faire en contexte d’école à distance, tout en aidant mes collègues à l’école à se former à tous ces outils. »

Mme Auvergnat Ringuette a ainsi utilisé la plateforme Seesaw, qui permet aux enfants de constituer un portfolio de photos, de vidéos, de contenus audio et d’exercices en tous genres, ainsi que celle de la Constellation de l’ours, un écosystème de création littéraire et artistique, pour dynamiser son enseignement.

« Dans le deuxième confinement, explique-t-elle, en nous basant sur le jeu vidéo Minecraft, nous avons par exemple créé un monde où nous faisions parler les personnages, mais aussi les bâtiments. Les jeunes ont adoré ça ! »

Cette professeure n’est pas la seule à avoir innové lors du confinement du printemps dernier. Parmi les nombreuses initiatives, majeures ou non, qui ont fleuri pendant cette période, soulignons par exemple celles de Catherine Bruneau, enseignante de français au collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. « J’ai la chance, explique-t-elle, d’évoluer dans une école dont tous les élèves ont depuis un an un Chromebook, ce qui nous permet d’utiliser avec eux beaucoup d’outils, comme Google Classroom pour organiser le travail scolaire et communiquer, ou encore Book Creator, une plateforme de mise en pages et de design toute simple. »

Mme Bruneau a ainsi pu à distance monter un récit à relais avec ses jeunes : « Chaque semaine, je leur demandais de créer quelque chose. Des personnages, des lieux, des éléments déclencheurs. Ils allaient ensuite voter pour choisir les textes qu’ils avaient préférés, ce qui les a motivés à faire des rédactions de qualité. Et ce récit collectif et évolutif a à la fin été publié sur Book Creator, ce qui les a rendus très fiers ! »

Le succès de cette initiative a d’ailleurs été tel que l’enseignante en a repris le principe en classe pour créer une série de prix Nobel inventifs « conçus de toutes pièces par les élèves » et qu’elle songe, pandémie ou pas, à lancer un nouveau projet collectif d’écriture interactive sur le modèle de l’histoire dont on est le héros.

Motivation tous azimuts

Enseigner autrement ne se limite pas à l’utilisation de nouvelles plateformes technologiques. Léo Bessette, éducateur physique à La Petite Académie du Boisé, qui accueille des enfants du préscolaire à la 6e année, en sait quelque chose. « Il fallait que je garde le contact avec les élèves, y compris pendant le confinement, dit-il. Alors, je leur faisais des coucous quand ils avaient des rencontres virtuelles avec leur professeur principal. J’ai aussi monté des vidéos d’exercices, leur lançais des petits défis et les invitais à m’envoyer des photos d’eux en action. »

Au retour en classe, le casse-tête lié à la planification d’activités avec le moins de risques possible n’a pas été de tout repos, admet l’éducateur. L’enseignant a toutefois trouvé des formules qui ont permis aux jeunes de ne presque pas se rendre compte des nouvelles contraintes sanitaires. « J’ai monté une boîte d’accessoires pour chaque bulle classe, ce qui m’évite de décontaminer le matériel. Dans le gymnase, je laisse également toutes les fenêtres ouvertes pour aérer et invite tout le monde à garder pantalons et vestes parce qu’il ne fait vraiment pas chaud en ce moment. »

Mais la grande force de M. Bessette est d’avoir axé la majorité de ses activités à l’extérieur, où les risques de propagation des virus sont moindres. « J’organise des sorties en raquettes, des parcours dans la neige et même des parties de hockey à quatre pattes ! » s’exclame l’instructeur, qui a parallèlement monté des programmes virtuels d’entraînement et de jonglerie à distance pour les classes qui devaient s’isoler en quarantaine. « J’ai glissé des balles de jonglerie dans les sacs d’école des enfants qui devaient s’isoler et j’ai fait des séances virtuelles avec eux en mosaïque pour assurer une rétroaction directe. Et ça fonctionne assez bien », se réjouit-il.

Tout comme lui, Mme Auvergnat Ringuette refuse de sombrer dans la morosité. « J’aime qu’il y ait de l’ambiance en classe », affirme-t-elle, « alors comme je suis musicienne, je leur joue de la guitare pour leur expliquer des notions de français ou tout simplement pour le plaisir. Tout n’a pas à être un levier d’apprentissage, après tout ».

Son homologue Mme Bruneau est du même avis : « Ce qui est crucial dans un contexte comme celui que nous traversons, où les jeunes souffrent de ne pas socialiser, c’est de les amener à être actifs et créatifs, à discuter entre eux, à se créer des repères et à s’améliorer par eux-mêmes. Enseigner pour enseigner, ce n’est pas suffisant. » Un message qui a déjà une résonance dans de plus en plus d’écoles du Québec et qui constituera fort probablement un levier pour un enseignement post-pandémique bien différent.