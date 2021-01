Appréhender le monde actuel grâce à l’anthropologie

La méditation comme outil créatif. Le Département des religions de l’UQAM innove en lançant un nouveau programme multidisciplinaire court de deuxième cycle qui a pour but de jeter des ponts entre les arts, la création, les sciences des religions et la méditation. Premier du genre au Canada, ce programme intitulé « Méditation theravāda et processus de création : approches académiques, critiques et expérientielles » approfondira les connaissances acquises sur la méditation contemplative et theravāda. Sous forme de trois séminaires, dont un donné par un moine bouddhiste d’origine québécoise, le programme aura une dimension pratique et créera des micro-communautés de recherche. Pour en savoir plus sur cette nouveauté, une séance d’information aura lieu sur la plateforme Zoom le 26 janvier.

Enjeux actuels et futurs de l’alimentation. Changements climatiques, agriculture durable, restauration responsable, éthique : voici quelques-uns des sujets qui seront au coeur d’un programme court de 2e cycle et d’un DESS consacrés aux enjeux contemporains de l’alimentation. Inspirées des food studies, ces nouvelles formations de l’UQAM, qui proposait déjà un certificat de 1er cycle dans ce domaine, sont uniques au Québec. Elles se déploieront en formule multidisciplinaire à travers plusieurs départements de l’UQAM, ainsi qu’en partenariat avec l’Université Laval et l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec. Les inscriptions sont en cours jusqu’au 15 mai.