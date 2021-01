Québec annule les examens du ministère en raison de la pandémie

Le ministre de l’Éducation annule les examens ministériels de fin d’année au primaire et au secondaire en raison des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie.

Le poids du premier bulletin de l’année scolaire dans la note finale sera aussi diminué pour éviter de décourager les élèves qui éprouveraient des difficultés. Les écoles auront jusqu’au 5 février, et non jusqu’au 22 janvier comme prévu, pour remettre ce premier bulletin.

Le gouvernement mettra aussi en place un système de mentorat pour aider les élèves ayant des difficultés. Québec compte lancer un appel aux retraités de l’éducation et aux étudiants de niveau collégial et universitaire pour donner un coup de main aux élèves du primaire et du secondaire, hors des heures de classe.

Les enseignants devront se concentrer sur les « savoirs essentiels » en raison des chambardements à l’année scolaire. « On va être exigeants, […] mais on doit aussi être bienveillants », a dit le ministre Jean-François Roberge en point de presse vendredi matin.

