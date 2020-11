Québec freine l’arrivée d’étudiants internationaux dans les collèges sous enquête

Le gouvernement Legault a cessé d’accorder des certificats d’acceptation du Québec aux étudiants internationaux qui cherchent à s’inscrire à des collèges privés faisant l’objet d’une enquête administrative.

La ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, a indiqué au Devoir travailler avec les ministères de l’Éducation et de l’Immigration pour faire toute la lumière sur les pratiques des collèges privés qui recrutent massivement des étudiants internationaux.

« Je suis très très préoccupée. C’est un dossier qui est extrêmement prioritaire pour nous », dit la ministre McCann.

Elle a confirmé que le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration « a cessé la délivrance des certificats d’acceptation du Québec pour les collèges qui sont visés par des enquêtes ».

« Comme l’a dit le premier ministre dernièrement : “Ça ne sent pas bon.” On va vraiment compléter nos enquêtes et prendre tous les moyens pour rectifier le tir. […] Les mesures peuvent aller jusqu’à une révocation de permis, si la situation le commande. Ça peut aller aussi à un resserrement de la Loi sur l’enseignement privé », ajoute-t-elle.

La ministre McCann indique que le gouvernement compte poser des questions au Collège supérieur de Montréal (qui offre des programmes de formation professionnelle) et au Collège Universel de Gatineau, qui ont un litige avec la firme de recrutement Rising Phoenix International. Deux des trois actionnaires de cette agence de recrutement ont été arrêtées le 20 novembre par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) dans le cadre d’une enquête sur le recrutement d’étudiants étrangers par la Commission scolaire Lester-B.-Pearson, entre les années 2014 et 2016.

La ministre de l’Enseignement supérieur compte s’assurer que les étudiants internationaux recrutés par les collèges privés sont sujets à des mesures de francisation. Elle souhaite aussi valider la qualité des programmes offerts. « On doit autoriser ces programmes même quand ils ne sont pas subventionnés par le Ministère. Il faut s’assurer également que le collège a les moyens de donner sa formation. Mais quand on voit l’explosion du nombre d’étudiants, on se pose la question : “Est-ce qu’ils ont les moyens ?” »

Le Cégep de la Gaspésie et des Îles est aussi dans la ligne de mire du ministère de l’Enseignement supérieur pour son entente avec le groupe Matrix, présidé par l’homme d’affaires Naveen Kolan, arrêté la semaine dernière par l’UPAC. Le cégep régional a ouvert un campus à Montréal voué à l’enseignement en anglais à des étudiants étrangers.

« Le ministère a parlé [aux représentants du Cégep de la Gaspésie et des Îles]. On va regarder cette entente de partenariat qu’ils ont avec la firme de recrutement. Il faut être sûr que c’est fait dans les règles de l’art », dit Danielle McCann.

D’autres détails suivront