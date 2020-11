Québec va permettre les rassemblements familiaux du 24 au 27 décembre

Québec autorisera les rassemblements familiaux de 10 personnes maximum entre le 24 et le 27 décembre, priant toutefois les citoyens de limiter au maximum leurs contacts une semaine avant et une semaine après le congé des Fêtes.

« On veut proposer aux Québécois un contrat moral pour le temps des Fêtes », a lancé en point de presse jeudi à Montréal le premier ministre François Legault. « C’est certain que de se voir pendant 4 jours […], ça comporte des risques. Par contre, il faut se rappeler que la famille est au cœur de ce qu’on est, au cœur de notre nation », a-t-il ajouté.

Cela étant, le feu vert du gouvernement annoncé jeudi soir est « conditionnel » à l’évolution de la pandémie dans la province, a précisé de son côté le directeur national de santé publique, Horacio Arruda. Si une flambée des cas survient, Québec n'aura d'autre choix que de faire marche arrière, a-t-il dit.

Pour minimiser les risques de propagation du virus pendant cette période de réjouissances, le gouvernement demande aux employeurs de favoriser le plus possible le télétravail auprès de leurs employés. Québec demande également aux écoles de faire de l’enseignement à distance à compter du 17 décembre, et ce, jusqu’au congé.

Les élèves du primaire pourront retourner en classe à la date actuellement prévue au calendrier, soit dès le 4 janvier. Pour ceux du secondaire, le retour sur les bancs d’école se fera le 11 janvier. « Au secondaire, c’est moins compliqué de faire de l’enseignement à distance », a expliqué M. Legault.

Sans surprise, les partys de bureau sont interdits, a fait savoir le premier ministre, réitérant son souhait que la « situation [épidémiologique] ne se dégrade pas d’ici le 24 décembre ». Les salles de restaurants, les bars, les salles de sport et les salles de spectacles resteront fermés en zone rouge au moins jusqu’au 11 janvier.

