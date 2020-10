Un manuel d’histoire banni à cause du mot en n

La décision d’une commission scolaire anglophone de Montréal de retirer un manuel d’histoire du Québec et du Canada qui mentionne le mot en n soulève un vif débat parmi les enseignants.

La Commission scolaire Lester-B.-Pearson (CSLBP) a retiré cette semaine des salles de classe de 4e secondaire le livre Journeys Through the History of Quebec and Canada, parce que l’ouvrage fait référence à l’essai Nègres blancs d’Amérique, de Pierre Vallières.

En entrevue au quotidien The Gazette, le président de la CSLBP, Noel Burke, a fait valoir que la mention du livre de Vallières n’a pas sa place dans un manuel scolaire. Pour lui, il n’y a pas que le titre qui est inapproprié : le contenu même de l’essai de Vallières est offensant, estime Noel Burke.

« On peut aller au-delà du mot en n, qui est le titre, et s’attarder à la comparaison que fait Pierre Vallières entre les Québécois francophones à l’époque de la Révolution tranquille et l’oppression des Afro-Américains dans le contexte du mouvement pour les droits civiques dans les années 1960, qui ignore complètement des centaines d’années d’histoire et d’esclavagisme qui ont probablement encore un effet sur la communauté noire. On pourrait dire que la comparaison et le déni de l’histoire faite à la communauté noire est encore plus raciste que l’utilisation du mot en n », a dit le président de la commission scolaire au quotidien anglophone.

« Si le gouvernement cherche encore une définition de racisme systémique, c’est exactement ce qu’est le racisme systémique, qu’un éditeur et un auteur trouvent approprié et normal d’utiliser ce mot en ce moment », a ajouté Noel Burke.

La censure dénoncée

Selon ce qu’a appris Le Devoir, les enseignants d’histoire de la CSLBP sont loin d’être unanimes au sujet du bannissement du manuel faisant référence au livre de Vallières. Au moins deux profs ont refusé de retirer de leur classe l’ouvrage Journeys Through the History of Quebec and Canada.

« Je n’accepte pas que la censure prenne place dans ma classe », dit au Devoir un membre du personnel enseignant de la commission scolaire anglophone. Cette personne a demandé qu’on préserve son anonymat par crainte de représailles.

« Je suis extrêmement sensible à la réalité des personnes noires. Je combats le racisme. Mais je refuse qu’on m’empêche de mentionner le titre d’un livre dans un contexte d’enseignement », ajoute notre source.

D’autres profs ont acquiescé à la demande de la commission scolaire anglophone et ont mis sur une tablette le manuel d’histoire faisant référence à l’ouvrage de Vallières.

D’autres détails suivront