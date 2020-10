Le nouveau programme des maternelles 4 et 5 ans critiqué

Plusieurs acteurs du milieu de l’enseignement sont mécontents du nouveau programme des maternelles 4 et 5 ans au Québec. Ils dénoncent l’ajout d’un mandat de prévention « systématique » pour détecter en amont les difficultés d’apprentissage et de comportement.

Cette nouvelle mouture doit découler « d’un véritable travail de concertation, d’une prise en compte nuancée et complète des données de la recherche scientifique et des besoins des enfants », soutiennent dans une lettre envoyée jeudi au premier ministre François Legault et au ministre de l’Éducation Jean-François Roberge quelque 60 signataires issus du milieu de l’enseignement. La fronde est menée par l’Association d’éducation préscolaire du Québec (AEPQ).

Ils réclament au gouvernement rien de moins qu’un nouveau programme, « épuré de la mention inadéquate du modèle de “prévention” actuellement mis de l’avant ». Car celui-ci est « très loin de faire l’objet d’un consensus » parmi les chercheurs et les enseignants, écrivent-ils.

Au moment où ces lignes étaient écrites, le ministère de l’Éducation n’avait pas répondu aux questions du Devoir.

Le Devoir dévoilait cette semaine les grandes lignes du nouveau programme. Adopté par Québec dans sa forme « quasi finale », il se retrouvera bientôt entre les mains des enseignants et des facultés d’éducation. Pour le moment facultatif, il deviendra obligatoire en 2021.

Le programme mise, d’une part, sur le développement global de l’enfant, soit les aspects physique et moteur, affectif, social, langagier et cognitif. Mais il se fonde également sur la prévention, dans le but de cerner les besoins particuliers dont peuvent exiger certains tout petits.

À cet égard, les enseignants devront « porter un regard attentionné sur chacun des enfants afin de soutenir leur développement global selon leur maturité, leur rythme et leurs besoins ». Ils devront aussi « collaborer avec les familles, les services éducatifs à la petite enfance, les services complémentaires et les services sociaux ».

Approche « problématique »

Ce volet de prévention a fait bondir Maryse Rondeau, présidente de l’AEPQ. « On vient systématiser le regard que l’on porte sur l’enfant, c’est très problématique. »

Si elle n’a rien contre la prévention — « on en fait déjà et on en a toujours fait à la maternelle », dit-elle —, l’approche pédagogique qu’on lui colle dans le nouveau programme soulève à ses yeux plusieurs écueils. Comme le croient aussi les signataires de la lettre.

La nouvelle formation mise sur des « activités universelles » appliquées uniformément aux tout-petits, incluant l’apprentissage des lettres de l’alphabet, relève Maryse Rondeau. Si un enfant éprouve de la difficulté, il devra se plier à nouveau au même genre d’activités avec l’enseignant qui pourra faire appel à des professionnels pour leur prêter main-forte, comme des orthopédagogues, des psychoéducateurs ou des orthophonistes. Car le but, dans l’esprit du programme, est de lui faire acquérir les bases nécessaires à l’entrée en première année.

En « ciblant » ainsi les tout-petits, on fait fausse route, croit Mme Rondeau. Une classe de maternelle regroupe plusieurs enfants aux profils différents et ayant parfois près d’un an d’écart en âge. « Ils ne sont pas tous au même stade de développement », résume-t-elle. « Il y a des enfants qui sont peut-être moins rapides avec l’alphabet, mais qui font une belle progression dans d’autres sphères. »

Cette approche risque en outre d’entraîner « des impacts négatifs sur le plan du bien-être de jeunes apprenants, en termes d’anxiété de performance », fait-on par ailleurs valoir dans la missive transmise jeudi au gouvernement.

Maryse Rondeau voit d’un mauvais œil l’enseignement « explicite » des lettres de l’alphabet à la maternelle. Si elle concède que cette approche peut avoir un effet positif sur la lecture en première année, cet effet se dissipe par rapport aux autres élèves les années subséquentes, citant pour preuve des études menées dans les dernières années en Allemagne et aux États-Unis.

La présidente de l’AEPQ juge « essentiel » de laisser les enfants de maternelle entreprendre une activité par eux-mêmes, à leur rythme, avec les objets et les jouets de leur environnement. L’enseignant peut alors soutenir l’enfant qui joue par exemple avec des blocs, en lui posant des questions ou lui proposant de dessiner le plan de son château pour développer de nouvelles compétences.

« Sans qu’il n’y ait une pression pour des résultats », pour éviter de mettre les touts petits dans une situation d’échec, précise-t-elle.