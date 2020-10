Un professeur de cégep sur deux a été victime de harcèlement, de comportements sexuels non désirés ou de coercition sexuelle dans son milieu de travail, révèle une nouvelle étude qui établi un portrait global des violences sexuelles en milieu collégial.

Pour arriver à ce constat, les chercheurs du Projet intercollégial d’étude sur le consentement, l’égalité et la sexualité (PIECES) ont sondé, à l’aide d’un formulaire en ligne, plus de 6000 étudiants et travailleurs dans cinq cégeps du Québec, soit le Collège Montmorency à Laval, le Cégep de Sainte-Foy à Québec, le Cégep de Jonquière, le Collège Ahuntsic à Montréal et le Cégep de L’Outaouais à Gatineau.

« Une chose qui m’a surprise [dans les résultats de notre étude], c’est l’ampleur des violences sexuelles chez le personnel enseignant, affirme Manon Bergeron, chercheuse principale et titulaire de la chaire de recherche sur les violences sexuelles en milieu d’enseignement supérieur de l’UQAM. Quand on regarde spécifiquement au niveau des enseignants, c’est 48 % — donc près d’une personne sur deux — qui rapporte avoir vécu au moins une forme de violence depuis son arrivée au cégep. C’est quand assez considérable ! »

La statistique englobe les enseignants hommes et femmes, mais peu importe le statut — enseignant ou étudiant — et la période de référence, les femmes sont toujours plus sujet à être victimes, précise Mme Bergeron.

Une étudiante sur trois

De façon générale, c’est plus du tiers (36 %) des répondants qui ont rapporté avoir vécu au moins une forme de victimisation sexuelle commise par une autre personne affiliée au cégep depuis son arrivée dans l’institution. Le fait que les professeurs soient davantage représentées s’explique par le fait qu’ils restent au cégep sur une période beaucoup plus longue que les étudiants, qui ne sont que de passage le temps de leurs études.

Mais à court terme, ce sont les étudiants qui sont les plus touchés. Ainsi, près d’un étudiant sur trois (30 %) a vécu une forme de violence sexuelle dans la dernière année. En se basant uniquement sur les douze derniers mois, les étudiants sont donc deux fois plus à risque que les professeurs d’avoir vécu de telles violences.

On parle principalement de harcèlement sexuel — regards offensants, remarques désobligeantes sur l’apparence ou sur les activités sexuelles, histoires ou blagues offensantes, discussions inappropriées sur le sexe ou geste à connotation sexuelle — de comportements sexuels non désirés — qui vont du contact physique non désiré à la relation sexuelle sans consentement — et de coercition sexuelle, soit la promesse de récompense pour des faveurs sexuelles.

« De façon très majoritaire (66 %), les événements se sont produits dans le cadre des études ou du travail, précise Mme Bergeron. C’est donc dans le contexte du quotidien, dans l’accomplissement des tâches, dans les cours et lors de différentes activités sur au cégep. Chez les étudiants, à peine 14 % des violences sexuelles ont été subies dans un contexte de fête ou d’activités sociale. Ça déboulonne un peu le mythe selon lequel ça arrive dans les activités festives, comme les initiations. »

Des faits non dénoncés

Un autre fait marquant de l’étude, c’est que 9 personnes sur 10 n’ont pas signalé ou dénoncé ces événements à une instance ou une ressource du cégep. « Il y a trois aspects qui ressortent, explique Manon Bergeron. Dans un premier temps, les répondants trouvaient que ce n’était pas assez sérieux pour être dénoncés. Ça nous indique comment certains gestes qui, pourtant, sont de la violence sexuelle, ne sont pas identifiés comme tels. »

Dans un deuxième temps, les répondants évoquaient la méconnaissance des services au cégep ou de la procédure à suivre. « Les gens disaient qu’ils ne savaient pas où aller ou comment le cégep pouvait les aider », illustre Mme Bergeron.

Pourtant, en vertu de la Loi visant à prévenir et a combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur, adopté par le gouvernement du Québec en décembre 2017, les institutions ont toutes l’obligation de se doter de politiques claires à cet égard. « Il faut se remettre en contexte, explique Manon Bergeron. Nous avons fait la collecte de données en novembre 2019 et, selon la loi, les politiques devaient être mises en place en septembre 2019. C’est donc un très court délai. Mais ce sera très intéressant de voir dans un an ou deux comment les résultats évoluent. »

Plusieurs évoquaient également un manque de confiance envers le cégep pour expliquer pourquoi ils n’avaient pas signalé l’événement. « On est dans une dynamique où la confiance est fragile, note Mme Bergeron. C’est une des clés pour les institutions qui doivent trouver une façon de rehausser le niveau de confiance pour que les gens viennent les consulter. »

La recherche comme outil de sensibilisation

L’enquête PIECES ressemble beaucoup à l’enquête ESSIMU, menée par Manon Bergeron et son équipe en milieu universitaire en 2016. « Je n’ai pas encore fait la comparaison de façon minutieuse, ce sera la prochaine étape, mais de façon générale, on constate que les résultats sont comparables, à l’exception de cette statistique sur le nombre de professeurs ayant vécu une forme de violence sexuelle. Ça ne sortait pas de façon aussi marquée dans les institutions universitaires. »

Selon la chercheuse, qui travaille sur le projet PIECES depuis un an et demi, le fait de s’être basé sur le même questionnaire et d’avoir procédé de façon similaire pour les deux recherches va devenir « un atout majeur » pour la suite des choses.

« Avec ESSIMU et PIECES, nous avons un échantillon de plus de 15 000 personnes. On va pouvoir comparer et reproduire, dans deux ou cinq ans, à plus grande échelle on l’espère, pour voir l’évolution : c’est là qu’on va pouvoir observer les changements au plan des pratiques et de la victimisation sexuelle. »

Mme Bergeron espère que les cégeps s’approprieront les résultats de l’enquête PIECES. Le fait qu’il y ait des co-chercheurs dans chaque cégep impliqué lui fait espérer que le rapport devienne en lui-même un outil de sensibilisation. « C’est mon souhait », conclut la chercheuse.