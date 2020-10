Le milieu universitaire dénonce une «attaque» contre la «liberté académique»

Le milieu universitaire monte au front contre le traitement réservé à l’enseignante de l’Université d’Ottawa dénoncée pour avoir mentionné le mot « nègre » dans un cours. La professeure Verushka Lieutenant-Duval a été suspendue, puis réintégrée dans ses fonctions pour avoir utilisé ce mot en classe, même sans intention malicieuse. Une lettre signée par 579 professeurs de cégep et d’université, transmise au Devoir, dénonce ce « grave précédent qui attaque de front la liberté académique ».

« L’Université d’Ottawa se trompe de cible. On ne s’attaque pas au problème du racisme en punissant et en interdisant l’enseignement des mots, des œuvres et des auteurs qui, au contraire, le révèlent et le combattent explicitement », indique la lettre rédigée par Mathieu Gauthier, professeur de philosophie au Cégep Garneau, et Murielle Chapuis, professeure de littérature au Cégep Lionel-Groulx.

« Il est urgent que les institutions d’enseignement supérieur se dotent d’une politique claire afin de protéger l’intégrité des connaissances et de ses passeurs, cela doit passer entre autres par la reconnaissance du droit au désaccord raisonnable et à celui du principe de charité. Le contexte social et le clientélisme ne peuvent prévaloir sur la connaissance et sa diffusion », ajoutent les auteurs.

Les réactions à cette controverse ont été si vives qu’en milieu d’après-midi lundi, 579 profs avaient déjà signé la lettre. Mathieu Gauthier déplore la façon dont l’Université d’Ottawa a géré cette affaire.

« Racisme systémique »

Le recteur de l’établissement, Jacques Frémont, a brisé son silence des derniers jours, lundi, en expliquant le fil des événements. « Les membres des groupes dominants n’ont tout simplement pas la légitimité pour décider ce qui constitue une micro-agression », a écrit M. Frémont dans un message publié sur le site de l’Université d’Ottawa.

« Notre université a vécu depuis plus d’une année et demie des incidents racistes ou à caractère raciste. Nous avons tenu plusieurs assemblées publiques où des conversations difficiles ont eu lieu sur les différentes manifestations du racisme à l’Université. Nous sommes, comme bien d’autres universités, en train de prendre conscience des diverses manifestations de ce racisme systémique, bien ancrées dans nos façons de faire et nous avons pris l’engagement de travailler à remédier à la situation », a-t-il ajouté.

Le recteur a rappelé que l’enseignante a offert de discuter de la question de l’utilisation du « mot commençant par – n » dans un cours subséquent. « Cela fait partie de sa liberté académique et il lui sera loisible de le faire. Mais qu’on ne soit pas surpris que plusieurs de ses étudiants n’aient tout simplement pas envie, surtout dans la lancée du mouvement Black Lives Matter (BLM), d’avoir encore une fois à se justifier pour que leur droit à la dignité soit respecté. Lors de l’incident, l’enseignante avait tout à fait le choix, dans ses propos, d’utiliser ou non le mot commençant par ― n ; elle a choisi de le faire avec les conséquences que l’on sait », ajoute Jacques Frémont.

Difficulté d’enseigner

Le recteur assure que la professeure Lieutenant-Duval est demeurée une employée de l’Université d’Ottawa. « Durant les quelques jours où elle n’a pas enseigné, l’Université a organisé un retour ordonné en classe avec sa pleine collaboration. Elle est libre de continuer son cours, ce qu’elle a fait vendredi dernier, comme d’habitude, en bénéficiant de sa pleine liberté académique. »

Les 579 signataires de la lettre déplorent les obstacles mis sur les épaules des profs qui tentent de diversifier le contenu de leurs cours. « […] comment pourra-t-on sans ce mot enseigner le très pertinent film I am not your negro de Raoul Peck, ou le courant artistique de la négritude de Léopold Sédar Senghor et d’Aimé Césaire ? Comment faire référence à l’ouvrage classique de Pierre Vallières, expliquer les significations multiples de « Speak white » dans le poème de Michèle Lalonde, évoquer l’univers de Toni Morrisson ou l’œuvre de Dany Laferrière ― Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer ―, un livre éminemment satirique ? »

Les signataires soulignent que « c’est la troisième fois que l’on confond l’usage et la mention des mots », après les cas de Wendy Mesley de la CBC et de la professeure Catherine Russell de l’Université Concordia.