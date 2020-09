Maintenant 237 établissements scolaires touchés par la COVID-19

Il y a maintenant 237 écoles du Québec qui rapportent au moins un cas de COVID-19 parmi les élèves ou le personnel, révèlent les dernières données du gouvernement.

En date de mardi 16 h, 410 cas étaient répertoriés parmi les 2685 établissements du réseau scolaire.

Par rapport au dernier bilan (24 heures plus tôt), on ajoute ainsi 33 cas à la liste, de même que 14 écoles. Par contre, on compte 13 classes fermées de moins que la veille — soit 141 au total. Dans ces classes, les élèves doivent rester à la maison.

À noter que le site Internet citoyen Covid Écoles Québec, qui répertorie les écoles avec un cas positif à partir des messages que les directions d’écoles envoient aux parents concernés, fait pour sa part état de 330 écoles touchées.