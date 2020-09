Feu vert au sport-études

Tous les élèves pourront reprendre leurs activités parascolaires, concentrations et projets particuliers, y compris les programmes sports-études et arts-études, dès lundi, comme prévu.Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé vendredi matin avoir l'aval de la santé publique pour redémarrer ces activités dans les zones vertes et jaunes.Rappelons que la décision du ministre à la veille de la rentrée d'imposer un respect strict des «bulles-classes» jusqu'en octobre avait soulevé un tollé.Une manifestation étudiante avait entre autres convaincu le premier ministre François Legault de revenir sur la décision et d'annoncer la reprise de toutes les activités dès le 14 septembre «si tout va bien».Vendredi, M. Roberge a affirmé que la situation dans les écoles depuis la rentrée était «maîtrisée».Le redémarrage des activités parascolaires et des programmes particuliers pourra donc se faire avec le système d'alertes régionales dévoilé plus tôt cette semaine par le ministre de la Santé, Christian Dubé.Ainsi, les élèves d'écoles situées dans des régions considérées comme vertes ou jaunes pourront fréquenter jusqu'à deux groupes stables autres que leur groupe-classe principal dans le cadre de projets pédagogiques particuliers et d'activités parascolaires, a expliqué M. Roberge.Les écoles devront cependant revoir le fonctionnement de leur offre de service et revenir aux «bulles-classes» fermées si leur région devait passer à un palier d'alerte orange.