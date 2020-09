Québec retire sa liste des écoles touchées par la COVID-19

Le gouvernement a retiré jeudi la liste des écoles touchées par des cas de COVID-19 : elle faisait l’objet de critiques pour ses inexactitudes et son retard général par rapport à la situation sur le terrain.

En fin de journée jeudi, le site Internet du gouvernement dédié au coronavirus a remplacé les trois liens que comprenait sa section « situation dans les établissements scolaires » par un message indiquant que « le système de cueillette des données relatives à la COVID‑19 dans les établissements scolaires, en implantation depuis peu, fait présentement l’objet d’ajustement ».

Ainsi, « la mise à jour des documents présentant le portrait global de la situation dans les établissements scolaires est temporairement suspendue », mentionne-t-on.

Dans les faits, les dernières données disponibles remontaient au 4 septembre. Sur ces liens, on pouvait trouver la liste des écoles ayant des cas confirmés de COVID-19, celles où un processus de validation était en cours, de même qu’une compilation du nombre de cas rapportés par région et par centre de services scolaires.

Or, plusieurs écoles touchées ne sont jamais apparues dans les listes, alors que d’autres y ont été mises par erreur.

Jeudi, la députée libérale Marwah Rizqy disait en entretien au Devoir que la liste « ne sert strictement à rien et ne fait que semer la confusion ».

Le ministère de la Santé et des services sociaux reconnaissait jeudi que la liste était « perfectible ». Dans le message mis en ligne plus tard, on rappelle autrement « qu’un processus de communication est en place auprès des parents : lorsqu’un cas est positif, tous les parents de l’école reçoivent systématiquement un avis de leur direction d’école. »

