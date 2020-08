Mobilisation pour le retour du sport à l’école

La suspension des programmes de sport-étude, annoncée par le ministre Jean-François Roberge en pleine rentrée scolaire, a l’effet d’une bombe dans le milieu de l’éducation. Plus de 45 000 personnes ont signé une pétition en ligne dénonçant cette décision et réclamant « du sport pour tous à l’école ». À Québec, au moins une centaine d’adolescents et de parents ont manifesté leur mécontentement.

« C’est Hiroshima ! » dit Patrick Kearney, responsable du programme sport-étude en judo à l’École secondaire Saint-Gabriel, à Sainte-Thérèse.

Environ 800 jeunes sont inscrits à l’un des nombreux programmes de sport-étude de l’établissement. « On a appris lundi après-midi, en lisant une foire aux questions, que les bulles-classes devaient être respectées en sport-étude et sport scolaire, dit Patrick Kearney, qui est aussi président de la Fédération de judo du Québec. On n’a jamais reçu de mémo du ministère de l’Éducation ! »

Son sport n’étant pas déconfiné, Patrick Kearney prévoyait offrir des séances de musculation aux élèves cet automne. Son garçon de 15 ans fait partie du programme. « Actuellement, en 4e période, les jeunes ont un remplaçant, dit-il. Ils ne font aucune matière. L’école n’est pas gearée pour garder 800 jeunes de plus dans ses murs. »

Au Saguenay-Lac-St-Jean, un responsable d’un programme de sport-étude, qui préfère garder l’anonymat, est consterné. « Ça a été la surprise lundi quand on a vu la foire aux questions, dit-il. Toute l’organisation scolaire, on était sûrs qu’on était corrects pour la rentrée. »

Ce responsable souligne que des jeunes de l’Est du Québec vivent en pension, loin de leur famille, pour pratiquer leur sport dans son école. « Du jour au lendemain, ils sont assis à l’école, il n’y a pas de sport et ils ne savent pas quand ça va commencer », dit-il.

Au Collège Jean-Eudes, à Montréal, l’équipe de football a mis fin abruptement à ses pratiques hier. Elle avait commencé à s’entraîner au début août. La direction de l’établissement privé s’est réunie en après-midi jeudi pour établir un nouveau plan de match afin de faire bouger les élèves, malgré tout.

Jusqu’à présent, une vingtaine de parents ont contacté le Collège, évoquant la possibilité de désinscrire leur enfant en raison de la suspension du programme. « Il y a un sentiment d’iniquité, ressenti très fort par les élèves et les parents », dit Alexandre Dufresne, directeur du service aux élèves et des sports.

Le sport civil face au sport scolaire

Manifestants comme parents dénoncent l’incohérence de la situation actuelle : d’un côté, le sport étudiant est interdit dans les écoles pour respecter la « bulle-classe » ; de l’autre, le sport associatif (ou civil) est permis, réunissant ainsi des jeunes de multiples bulles.

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) plaide pour que le ministre Roberge élargisse les « bulles-classes » afin de permettre la tenue d’activités sportives dans les écoles. Il soutient que le réseau scolaire est bien placé pour faire respecter les mesures sanitaires.

« Si 10 % [des] jeunes qu’on gère chaque année vont faire du sport associatif parce qu’ils n’ont pas de services dans leur école, ça fait 22 000 jeunes qui vont partir dans la nature », dit le président-directeur général du RSEQ, Gustave Roel.

Et le mouvement est déjà entamé, selon Simon Morin-Robitaille, directeur adjoint de l’École de mini-basket de Québec. « Depuis quelques jours, on a reçu une vingtaine d’appels de parents de secondaire 1 et 2, et même de 3,4 et 5, dit-il. On va ouvrir plus de groupes. »

Devant le feu de critiques, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, tente de calmer le jeu. Dans une lettre ouverte envoyée aux médias, le ministre Roberge plaide que « l’enjeu central » de la rentrée est de « détecter, isoler et contenir efficacement » les cas de COVID-19.

La consigne pourrait être revue d’ici quelques semaines si le retour en classe se déroule bien, a-t-il précisé.

Avec Mylène Crête et La Presse canadienne



