Une classe du Collège français de Longueuil renvoyée à la maison

Journée mouvementée au Collège français de Longueuil. Un parent ayant contracté la COVID-19 a causé jeudi le renvoi à la maison des 35 élèves d’une classe de première secondaire.

Le parent d’un élève de ce niveau a été testé lundi pour le coronavirus. Mais ce n’est que jeudi matin qu’il a informé l’école de ce test et de son résultat positif. Son enfant, lui, fréquentait l’école depuis le 24 août, jour de la rentrée pour cet établissement d’enseignement privé de la Rive-Sud.

Puisque cette rentrée y est « progressive », l’élève a seulement passé une demi-journée, lundi, et une journée complète, mardi, entre les murs de l’école, précise la directrice, Chantal Dubé. L’élève n’a été en contact qu’avec ses camarades de classe, personne d’autre, assure-t-elle.



Dans un souci de prudence, insiste Mme Dubé, les 35 élèves du groupe ont dû rentrer à la maison. Les parents concernés ont été avisés vers 13 h de venir chercher leurs enfants, gardés dans un local pour éviter tout risque de contamination.

Sans réponse de la Direction de santé publique (DSP) de la Montérégie pendant plusieurs heures, le Collège français a finalement reçu un appel en fin d’après-midi. Tous les élèves, à l’exception de celui dont le parent est infecté, pourront reprendre dès demain le chemin de l’école, leur a indiqué la DSP.

Interrogé sur le sujet par la presse, le premier ministre François Legault a rappelé que, selon le plan de son gouvernement, quand un parent contracte le virus, seul son enfant doit rester à la maison et non toute la classe. « Il faut comprendre qu’on est la première journée. Il y en a qui n’ont peut-être pas maîtrisé à 100 % le plan […] on va recommuniquer et redemander aux directions de bien lire notre plan », a-t-il dit.

La nouvelle de ce parent d’élève infecté, d’abord diffusée par TVA Nouvelles, a soulevé un certain vent de panique chez des parents d’élèves de première secondaire du Collège français. Carolina Beatriz a été mise au courant par une autre mère qui lui a téléphoné après avoir visionné le reportage. Son garçon est en première secondaire, dans le programme de sports-études.

Sans nouvelles de l’école, et n’ayant vu aucune mention de l’événement sur son portail Web, la mère s’est tout de suite rendue sur les lieux. C’est avec soulagement qu’elle a aperçu son garçon sur le terrain de soccer, visiblement pas concerné par le branle-bas de combat. « On essaie de savoir ce qui se passe, personne ne nous a appelés ou envoyé un courriel. On est plusieurs parents à ne pas savoir ce qui se passe exactement », a-t-elle confié, au téléphone.

La direction s’employait à informer les autres parents d’élèves en fin d’après-midi, a indiqué la directrice Chantal Dubé.

D’autres détails suivront.