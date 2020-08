Rentrée scolaire et pandémie: le test de la réalité

Après plus de cinq mois loin des bancs d’école, des dizaines de milliers de jeunes Québécois ont retrouvé leurs camarades de classe jeudi. Une rentrée scolaire chaotique ou bien organisée, selon l’établissement. La fébrilité était à son comble, la COVID-19 ajoutant au stress du retour en classe.

À l’école secondaire Georges-Vanier, à Montréal, des groupes d’une dizaine d’élèves chacun étaient dispersés dans la cour d’école. Des adolescents, non masqués, se faisaient des embrassades et se serraient la main, en attendant de récupérer leur carte étudiante et leur horaire de cours. Ils ne s’étaient pas vus depuis des mois.

« Ils ne peuvent pas s’empêcher de se faire des câlins », dit une mère d’une élève de 2e secondaire, en observant la scène. Puis, les yeux brillants, le sourire aux lèvres, elle ajoute : « C’est toujours touchant la première journée. »

Dans le quartier Saint-Michel, c’était la cohue à l’école primaire Marie-Rivier. Voitures stationnées en double sur la 7e avenue, parents agglutinés devant la clôture de la cour : une distanciation de deux mètres était impossible à maintenir sur le trottoir étroit. L’établissement accueille 660 élèves.

Regardez la rentrée scolaire à l’école primaire Marie-Rivier:

« C’est mal organisé ! dit Rocky Morales, accompagné de sa fille en 2e année. Beaucoup de parents n’ont pas de masque. Ça n’a pas de bon sens. »

Les familles avaient pourtant reçu un coup de fil de l’école pour leur signifier à quelle entrée leur enfant devait se présenter. Dans la cour, une employée du service de garde et une orthopédagogue — visiblement heureuses de retrouver les élèves — dirigeaient les parents vers la bonne porte.

« L’enseignante de mon fils, en troisième année, nous a demandé de porter un masque aujourd’hui, dit Joyce Labelle. Tout le monde va être dans la cour d’école. » Ses lunettes posées sur son masque, son garçon était nerveux.

À quelques coins de rue de là, à l’école Lucien-Guilbault, spécialisée en adaptation scolaire, la rentrée semblait réglée au quart de tour. Les enfants faisaient la file dans des cerceaux de couleur, posés à deux mètres de distance les uns des autres.

Stationné aux abords de l’école, le chauffeur d’autobus Gilles Repts attendait qu’on lui donne des consignes. « C’est un peu mélangeant. On ne sait pas les procédures. Mais je ne suis pas inquiet. » Gilles Repts était « ben content » de retrouver son volant. « J’ai travaillé dans un dépanneur lorsque l’école a cessé », dit-il.

Manifestation devant une école

À l’école primaire St. Dorothy, l’heure était moins à la fête. Une trentaine de parents et de jeunes manifestaient pour dénoncer le transfert des élèves de 1ère et de 2e secondaire du secteur régulier de l’école Sophie-Barat vers cet établissement.

À deux semaines de la rentrée, le Centre de services scolaire de Montréal a annoncé la relocalisation de cette cohorte d’élèves à St. Dorothy, en raison d’installations trop dangereuses à Sophie-Barat.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Mohammed Amine Abdelaziz, qui étudie en 2e secondaire, tenait à manifester son mécontentement. L’adolescent marche une vingtaine de minutes pour se rendre à son école de quartier, Sophie-Barat, dans Ahuntsic. « Cela prend maintenant 1 h 15 en autobus, dit-il. Tout le monde est collé dans l’autobus. » Un achalandage d’autant plus préoccupant en cette période de COVID-19, souligne-t-il.

Mathieu Bédard, responsable de la mobilisation des parents, réclame que le Centre de services scolaire trouve une autre solution. « On a rencontré des responsables du Centre de services hier et on nous a dit qu’on essayait d’en trouver, dit-il. Mais il n’y a pas eu d’engagement de leur part. »

Mathieu Bédard croit que des unités modulaires pourraient être installées à l’école Sophie-Barat. Une navette pourrait aussi être offerte pour transporter les élèves vers l’école St. Dorothy.

« Les élèves de secondaire 1 et 2, du secteur régulier, sont les plus vulnérables, dit-il. Il n’y a rien qui se passe. On demande au ministre Roberge de mettre de la pression pour que des solutions soient mises sur la table. »