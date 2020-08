Fermeture d’une école à risque de s’effondrer

La fermeture d’urgence d’une partie de l’école secondaire Sophie-Barat, qui risque de s’effondrer, a créé une onde de choc chez les élèves, les parents et le personnel, à deux semaines de la rentrée scolaire.

Les parents et les enseignants de cette école publique du nord de Montréal ont appris jeudi soir que des dommages à la structure du pavillon principal, boulevard Gouin est, forcent à délocaliser des élèves de première et de deuxième secondaire — ainsi que des élèves en adaptation scolaire.

« Depuis plusieurs années, le pavillon principal est sous haute surveillance en raison de la fragilité de sa maçonnerie. Durant les vacances, des expertises plus poussées ont été menées. La conclusion des experts est sans appel : une partie du pavillon principal est dangereuse et ne peut plus être utilisée par les élèves et le personnel », indique un message envoyé aux parents d’élèves de l’école Sophie-Barat, jeudi soir.

Cette nouvelle explosive a semé l’émoi, à deux semaines de la rentrée scolaire et en pleine pandémie. « On apprend à la mi-août que ça fait des années qu’on travaille dans une école à risque de tomber. Je suis sous le choc, je n’en reviens pas », dit une enseignante de Sophie-Barat qui a requis l’anonymat par crainte de représailles de son employeur.

« Deux catégories d’élèves »

La professeure est bouleversée non seulement par la terrible nouvelle, mais par les divisions, au sein de l’école, mises au jour par le déménagement annoncé de certains élèves. Le pavillon en mauvais état, condamné de tout urgence, accueille les élèves du secteur « défi » de l’établissement, un programme qui sélectionne les élèves les plus performants.

Or, ce sont des élèves du secteur régulier de Sophie-Barat, logés dans une annexe, qui seront délocalisés dans un autre bâtiment situé cinq kilomètres plus à l’est, dans le quartier Saint-Michel. Les élèves de première et deuxième secondaire du secteur défi seront délocalisés dans l’annexe (située tout près du pavillon principal), où logent normalement les élèves du « régulier ».

« On a l’impression qu’il y a deux catégories d’élèves », déplore Benoit Guinot, père d’une élève qui entrera en deuxième secondaire au secteur régulier de l’école Sophie-Barat.

« Le bâtiment des élèves du programme défi risque de s’effondrer, mais ce sont les élèves du secteur régulier qu’on déménage dans un autre quartier. Je ne comprends pas cette décision », dit Benoit Guinot.

Cri du cœur d’une députée

La députée libérale Marie-Montpetit a dénoncé sur sa page Facebook la fermeture de cette école publique dans des circonstances hors de l’ordinaire.

« Je suis de tout cœur avec les élèves et les parents qui doivent, en plus du stress lié à une rentrée en pleine pandémie, faire face à cette situation. Je suis scandalisée de cette information. J’ai travaillé d’arrache-pied avec la CSDM pendant quatre ans afin qu’un projet soit déposé pour offrir aux élèves de Sophie-Barat de nouveaux espaces », a-t-elle écrit.

« Comment la CSDM a-t-elle pu négliger de faire des études sur l’état du bâtiment principal dans les circonstances ? ! Je peux vous assurer que je vais rapidement discuter de la situation avec le ministre de l’Éducation afin que les travaux soient effectués dans les plus brefs délais. »

Au moment où ces lignes étaient écrites, ni le cabinet du ministre de l’Éducation ni le Centre de services scolaire de Montréal n’avaient répondu aux questions du Devoir.

D’autres détails suivront