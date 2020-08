Le masque sera obligatoire pour les élèves à partir de la 5e année

Le port du masque sera obligatoire pour les élèves à partir de la cinquième année du primaire lors de la rentrée scolaire dans deux semaines. Ces élèves devront porter un couvre-visage lors des déplacements et dans les espaces communs de l’école, mais pas en classe.

Cela correspond à la directive proposée par l’Agence de santé publique du Canada vendredi dernier (port du masque pour les enfants de 10 ans et plus). Les enfants qui auront 10 ans en cours de quatrième année ne seront pas soumis à cette règle. Le ministère de l’Éducation a choisi l’année scolaire et non l’âge pour établir sa règle sur le port du couvre-visage.

Le personnel scolaire devra aussi porter le couvre-visage, mais pas en classe, tout comme les élèves de cinquième année et plus, a confirmé au Devoir le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. Il doit en faire l’annonce lors d’un point de presse à Montréal dans les prochaines minutes. Il sera accompagné par le ministre de la Santé, Christian Dubé, et par le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Après réflexion et analyse des expériences ailleurs dans le monde, Québec a aussi laissé tomber le concept de «bulles» de six élèves dans la classe, qui avait été annoncé en juin. Le ministère de l’Éducation juge que cette idée des bulles n’était pas garante d’une efficacité épidémiologique, en plus de poser des contraintes logistiques et pédagogiques.

Le ministre Roberge mise sur «l’étanchéité du groupe-classe». La classe devient donc la bulle de l’élève. Les enseignants changeront de classe en fonction des matières. Les élèves resteront toujours dans leur classe.

Services pédagogiques

En cas d’éclosion de coronavirus, il sera possible de fermer seulement une classe durant deux ou trois semaines sans arrêter toute l’école et «en moins de 24 heures, on bascule vers l’enseignement à distance», a précisé le ministre Roberge.

Les élèves retourneront à la maison, ceux qui ne sont pas équipés d’une tablette ou d’un ordinateur recevront un équipement en 12 à 24 heures, et le plus rapidement possible l’élève aura accès à son professeur depuis la maison. Le ministère a «retenu les leçons du printemps» et s’engage à assurer une continuité dans les services pour éviter que les disparités entre élèves se creusent sur le plan des apprentissages.

Le ministre Roberge a aussi indiqué que les élèves de quatrième et de cinquième secondaire resteront à la maison en enseignement à distance, car il y avait trop d’enjeux en raison des cours à option.

D’autres détails suivront.