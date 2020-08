Jean-François Roberge mis en demeure par des parents

Quatre parents ont mis en demeure le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, pour le forcer à offrir des cours à distance au primaire et au secondaire durant la pandémie à l’instar de l’Ontario. Ces parents sont représentés par l’avocat Julius Grey qui a fait parvenir le document au bureau du ministre mercredi.

« Les parents ne devraient pas être placés dans une situation où ils doivent faire un choix entre la sécurité de leur enfant ou son éducation », écrit l’éminent juriste. Selon lui, le plan pour la rentrée des classes présenté par le ministre Roberge en juin contrevient au droit à la liberté et à la sécurité garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

Le ministre Roberge avait annoncé en juin la réouverture de toutes les écoles du Québec pour la rentrée en septembre. Les élèves du préscolaire à la troisième secondaire auront des classes, selon les ratios habituels, mais avec la formation de sous-groupes de six élèves. Ces « bulles » seraient disposées à un mètre de distance les uns des autres. Les élèves de la quatrième et cinquième secondaire pourront adopter ce modèle ou aller à l’école en alternance, un jour sur deux. Le port masque, pour l’instant, ne serait pas obligatoire. Une mise à jour de ce plan est toutefois attendue la semaine prochaine.

« Le gouvernement a mis une exception en place pour les enfants qui ont un système immunitaire compromis, a rappelé Me Grey. Or, qu’est-ce que ça donne d’exempter ces enfants-là si leurs frères et sœurs peuvent retourner possiblement avec la COVID ? » Même chose pour les familles où un grand-parent ou un parent est plus à risque de développer les symptômes graves de la maladie.

Une pétition demandant notamment au gouvernement de permettre la diffusion des classes en direct pour que les élèves puissent continuer d’apprendre à la maison a été lancée dimanche. Au moment où ces lignes étaient écrites, près de 8000 personnes l’avaient signée.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, n’a pas voulu commenter. « Nous poursuivons le travail d’actualisation du plan de match pour la rentrée scolaire, qui sera présenté en début de semaine prochaine », a indiqué son attaché de presse, Francis Bouchard.

Le plan pour la rentrée en Ontario donne le choix aux parents d’envoyer leur enfant à l’école ou de le garder à la maison durant la pandémie.