Les universités inquiètes à l’idée de campus vides

L’absence de nouveaux étudiants étrangers sur les campus du Québec cet automne inquiète les universités. À la merci du gouvernement fédéral qui est le seul a pouvoir rouvrir les frontières, les administrations doivent rivaliser de créativité pour garder leurs étudiants et pallier les pertes.

« C’est sûr que la donne va changer », a soutenu Marie-Karlynn Laflamme, directrice des communications à l’Université du Québec à Chicoutimi. Bon an mal an, son université reçoit 1500 étudiants internationaux, soit 25 % de sa population étudiante. Cet automne, ils ne seront que 500 et devront suivre leurs cours à distance, dans leurs pays respectifs. « On a fait le choix de ne pas accueillir ceux qui ne venaient que pour une session, en échange. On a misé sur ceux qui venaient pour un parcours complet ou une année », a-t-elle indiqué. À l’instar des universités que Le Devoir a interrogées, elle avance que le portrait de la situation sera plus précis fin septembre, date limite pour les abandons.

En plus d’avoir une incidence sur l’apport culturel et le métissage, l’absence des étudiants étrangers se fera sentir sur le campus, alors que ce sont eux qui comblent une grande partie des emplois étudiants. « On a aussi la crainte de perdre nos liens avec nos partenaires. On ne veut pas qu’il se désintéresse de nous, voire du Québec. C’est quand même quelque chose qui nous pend au bout du nez à moyen terme », a soutenu Mme Laflamme, dont l’université a développé ces partenariats il y a plus de 20 ans.

Reports de session

L’Université de Montréal, qui anticipe pour sa part une « légère baisse » de ses nouveaux étudiants, acceptera les reports de session. « Ce qui est important pour nous, ce n’est pas tant la suspension de la session, mais du traitement équitable et de l’offre de service qu’on va donner à l’automne », a dit Geneviève O’Meara, des relations médias de l’UdeM, où 10 % de la population étudiante vient de l’étranger.

À l’Université de Sherbrooke, des 1000 étudiants internationaux attendus pour l’automne, au moins 400 vont commencer des cours à distance. Pour Pascale Lafrance, directrice générale de USherbrooke international, le dossier des étudiants étrangers en contexte de pandémie est un véritable casse-tête. « Des fois, le cours peut s’offrir à distance ; parfois, c’est impossible, alors on fait des reports d’admission. Parfois, ce sont les étudiants eux-mêmes qui se désistent. […] Il y a énormément de cas de figure et la gestion de tout ça est assez complexe », constate-t-elle. Son université a dû créer des guides et des outils pour orienter tout ce beau monde en cette période complètement atypique.

Pour retenir les étudiants, les universités rivalisent d’initiatives. À l’UQAM, pour remédier à un campus plus vide qu’à l’habitude, des activités virtuelles comme des webinaires et des cafés-rencontres seront organisées pour maintenir le lien entre les élèves. Pour un cours de 2e cycle en cosmétologie à l’UQAC, très populaire auprès des étudiants internationaux, une boîte sera envoyée par la poste aux étudiants pour qu’ils puissent se familiariser avec les produits.

Le ministère de l’Enseignement supérieur donnera aussi un coup de main à la rétention et prépare une campagne de publicité qui sera lancée au cours des prochaines semaines pour inciter les étudiants déjà inscrits à poursuivre leurs études universitaires et collégiales malgré la pandémie. Il a également demandé aux cégeps et aux universités de lui fournir d’ici la fin août un plan en cas de deuxième vague.

Mentionnons toutefois que certains étudiants étrangers pourront entrer au pays. Il faut qu’ils aient obtenu un permis d’étude avant le 18 mars et détiennent une attestation de l’université prouvant que leurs cours se donnent en présentiel.

Creux et pertes

L’Université du Québec à Rimouski (UQAR), qui reçoit en moyenne entre 500 et 600 étudiants internationaux, soit environ 10 % de sa population étudiante, s’attend aussi à une diminution importante. « Ça peut quand même être problématique si, par exemple, il y a moins d’étudiants étrangers nouveaux qui s’inscrivent cette année en raison de la pandémie, a reconnu le vice-recteur à la formation et à la recherche de l’UQAR, François Deschênes. Ça va peut-être […] créer un creux à venir dans les inscriptions des étudiants étrangers qui pourrait nous suivre quelques années. »

Pour cette année, le gouvernement leur a annoncé qu’il utiliserait le nombre d’étudiants enregistré lors de l’année scolaire précédente pour calculer le financement de chaque institution et ainsi pallier une éventuelle perte de revenus.

« Déjà, dans les règles budgétaires qui sont sorties en juillet, la base de l’effectif étudiant utilisée est celle de 2018-2019, ce qui fait en sorte que, si jamais il y avait eu un creux, on aurait au moins eu une espèce de pont pour passer à travers, a-t-il expliqué. Ça permet de rassurer les universités et on en est très content. »

Cette mesure servira effectivement à « compenser la variation dans les effectifs étudiants et permettre une stabilité dans le fonctionnement des universités », a indiqué le directeur de cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, Nicolas Decroix.

Pour le recteur l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), où une centaine d’étudiants internationaux ne seront pas à la rentrée comme prévu en septembre sur les 500 que l’université accueille annuellement, l’incidence se fera plus sentir dans les années à venir. « Est-ce qu’effectivement l’engouement, l’intérêt que les étudiants internationaux ont toujours présenté [pour] nos différents programmes, [pour] la qualité de nos chercheurs va se maintenir ? » a demandé le recteur Denis Martel. « On le souhaite évidemment. »