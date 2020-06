Un élève atteint de la COVID-19 dans une école primaire à Québec

Un élève de l’école primaire Grande-Hermine, à Québec, a été renvoyé chez lui après avoir reçu un diagnostic positif de COVID-19 au cours des derniers jours, mais les autorités ont jugé que l’école pouvait néanmoins demeurer ouverte.

« À la suite de l’enquête épidémiologique, la Santé publique a estimé que le risque pour le personnel ou les élèves était faible », a relaté la porte-parole de la Commission scolaire de la capitale, Véronique Gingras.

« Il n’y avait dès lors pas lieu de retirer d’autres élèves ou le personnel de l’école », a-t-elle précisé.

La Grande-Hermine est une école primaire située sur la 2e Avenue dans le quartier Limoilou, à Québec.

La dernière fois que le gouvernement a diffusé des données sur les milieux scolaires — à la fin mai -, il faisait état de 41 cas (19 élèves et 22 membres du personnel).

Selon des données plus récentes du ministère de l’Éducation obtenues par Le Devoir, on recensait, en date du 3 juin, 79 cas positifs, dont 2 cas dans la région de Québec. Les personnes atteintes sont des membres du personnel de l’École Les Berges de la Commission scolaire de la capitale et de l’École Guillaume-Mathieu de la Commission scolaire des Premières seigneuries dans le secteur Charlesbourg.

À travers la province, on ne recense jamais plus de trois cas par école, à l’exception des éclosions déjà documentées en Mauricie.

D'autres détails suivront.

Avec Marco Fortier