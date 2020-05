41 cas de coronavirus dans les écoles du Québec

Pas moins de 41 cas d’infections au coronavirus ont été signalés dans les écoles publiques de 11 régions du Québec depuis la réouverture des écoles, a appris Le Devoir.

Selon des « informations partielles » dont dispose le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), 19 élèves et 22 membres du personnel ont eu un diagnostic positif d’infection à la COVID-19 entre le 11 mai et le 26 mai 2020.

Le ministère a recensé les cas par région. Les régions de provenance sont Lanaudière, Mauricie, Centre-du-Québec, Outaouais, Montérégie, Bas-Saint-Laurent, Laurentides, Laval, Montréal, Capitale-Nationale et Saguenay – Lac-Saint-Jean.

Des écoles en alerte

Le MEES a indiqué qu’aucun cas n’est considéré comme un foyer d’éclosion, mais dans Lanaudière, la situation à l’école des Trois-Temps (pavillon Arc-en-ciel) est considérée par le réseau de santé comme une éclosion. Deux enfants y ont obtenu un diagnostic positif de COVID-19 cette semaine, portant le bilan à quatre personnes infectées dans cette école.

« L’isolement des personnes ciblées a été effectué et les mesures de prévention recommandées sont en place », affirme l’agente d’information du CISSS Lanaudière Hélène Gaboury.

La Direction de santé publique avait reçu des déclarations de cas de COVID-19 possibles dans la semaine du 21 mai, après quoi elle assure avoir retiré les enfants de l’école et avoir fait des tests de dépistage.

Ailleurs dans cette même région, des « interventions sont en cours » à l’école des Moulins (pavillon Sainte-Marguerite) de Saint-Félix-de-Valois et à l’école Sainte-Marcelline, de Sainte-Marcelline de Kildare. Des « personnes ciblées » ont été isolées, rapporte le CISSS.

À Laval, un seul cas a été répertorié. « C’est un cas isolé qui n’a pas de lien avec le lieu de travail. Ce cas peut provenir de la communauté », a fait savoir Judith Goudreau, du CISSS de Laval.

En Outaouais, un élève de l’école L’Orée-des-Bois, à Cantley, a contracté la COVID-19. Le cas a été repéré le 16 mai.

« Le Ministère travaille de concert avec la Santé publique et la CNESST afin de s’assurer que les protocoles mis en place respectent les normes applicables. Il demeure par ailleurs en contact constant avec les partenaires du réseau scolaire pour s’assurer que les pratiques mises en place répondent bien aux exigences de la situation », a précisé Bryan St-Louis, porte-parole du MEES.

D’autres détails suivront.