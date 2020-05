À l’approche de la rentrée scolaire lundi, de nombreuses écoles n’ont pas encore reçu tout leur matériel de protection à la COVID-19, notamment au préscolaire où les directions ont l’obligation d’en fournir au personnel.

« Il manque encore beaucoup d’équipement », déplore Annie-Christine Tardif, présidente du Syndicat de l’enseignement de la région de Québec (SREQ) qui représente les professeurs des commissions scolaires de la Capitale et des Premières-Seigneuries.

Pas moins de 45 % des écoles n’ont pas reçu tout leur matériel, selon un sondage mené par le syndicat au cours des dernières heures.

« Pour plusieurs, les masques de protection oculaire ne sont pas encore rentrés. On nous dit aussi qu’il manque beaucoup de désinfectant, des masques pour ceux qui en ont demandé et les écoles n’ont pas toutes leurs trousses d’urgence », ajoute Mme Tardif.

« Les commissions scolaires affirment que tout cela va être dans les écoles lundi, qu’ils attendent des commandes, des livraisons incessamment mais on a quand même des inquiétudes. Si on l’a pas l’équipement, on annonce à 7 h 00 le matin lundi que l’école n’ouvre pas ? ».

Les commissions scolaires devaient fournir notamment des masques de procédure et une protection oculaire aux enseignants du préscolaire où des autres milieux où la règle des deux mètres ne peuvent pas être respectés, selon la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Le guide COVID-19 de l‘organisme stipule aussi que chaque école doit avoir une trousse d’urgence au cas où quelqu’un dans l’école manifeste des symptômes du virus. La trousse doit contenir des gants, des masques de procédure, une protection oculaire, un sac hermétique, un survêtement (blouse), de même qu’une solution hydroalcoolique.

Enfin, les masques ne sont pas fournis systématiquement à tout le personnel mais ceux qui en ont fait la demande devaient normalement en recevoir.

D’autres détails suivront.