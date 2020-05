Journée pédagogique au retour en classe à la CSDM

Après deux mois à la maison pour cause de pandémie, le retour en classe commencera par une journée pédagogique à la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

Les écoles de la plus grande commission scolaire au Québec doivent rouvrir la semaine du 19 mai, mais « le mardi 19 mai est une journée pédagogique », indique un message envoyé mercredi aux parents d’élèves.

« Afin que nous puissions organiser le service de garde pour cette journée, il serait important de nous envoyer un courriel SVP pour nous indiquer si vous enfant sera présent lors de cette journée », indique la CSDM.

Cette nouvelle a fait réagir des parents et des citoyens sur les réseaux sociaux. « On voit clairement où sont vos priorités : protéger des acquis même quand plus personne d’autre ne peut plus rien tenir pour acquis. Bonne pédago », a réagi un citoyen sur Twitter.

D’autres détails suivront.