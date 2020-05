Embarquer dans Le Wagon

Ce texte fait partie du cahier spécial Apprendre à distance

« La situation aujourd’hui nous fait prendre conscience à quel point nos vies sont dans le monde numérique, et beaucoup d’entreprises et de commerces étaient en retard », constate Marie-Gabrielle Ayoub, cofondatrice du Wagon.

Le Wagon est une école présente dans 38 villes dans le monde. On y apprend à coder en formule intensive de neuf semaines ou à temps partiel durant 24 semaines. Le Wagon Montréal offre la formation de développeur Web et, prochainement, une autre en sciences des données.

Le campus occupe habituellement une place importante dans les formations du Wagon, mais avec la crise de la COVID-19, le format des cours a rapidement été repensé pour effectuer un virage intégral : « La force de notre programme, c’est que certaines villes [où celui-ci se donne] ont été touchées plus rapidement que Montréal, et ont mis en place de nouveaux processus et fonctionnalités », explique Mme Ayoub. Le 13 mars, la session a été transposée complètement en virtuel.

Cours en début de journée sur Zoom, table virtuelle pour travail en équipe, correction en fin de journée sur Zoom pour consolider les apprentissages sont combinés à des activités sociales, comme un espace café virtuel, des lunchs learn le midi ou une session de yoga virtuel hebdomadaire. « À la base, notre bootcamp inclut une expérience réellement humaine. Comme c’est très intense et difficile, le pan activité sociale permet de vivre le programme d’une manière agréable », ajoute Mme Ayoub.

