Virage à grande vitesse à HEC Montréal

Ce texte fait partie du cahier spécial Apprendre à distance

En temps normal, 700 cours en ligne sont offerts aux étudiants de HEC Montréal. Or, la fermeture brutale de tous les établissements scolaires à la mi-mars fut l’équivalent « du ciel qui nous tombait sur la tête », selon Jacques Robert, directeur de l’innovation et du développement pédagogique de cette institution affiliée à l’Université de Montréal.

Pour cet ardent défenseur de la formation à distance, cette crise, si grave soit-elle, apparaît comme une occasion de changer les choses. « On a effectué en deux semaines des virages que l’on croyait accomplir en trois ans », affirme celui qui reconnaît qu’il a fallu « se serrer les coudes » pour sauver la session d’hiver.

Cette transition apporte son lot de questions, et pas que sur le plan technologique. Les professeurs doivent ainsi apprendre non pas à « donner » leurs cours, mais « à les scénariser ». « Vous trouvez ça mortel un cours de trois heures avec des [présentations] PowerPoint ? C’est encore pire en ligne ! » lance Jacques Robert, qui insiste sur l’importance de moduler les contenus, d’offrir une diversité d’activités et « de tenir compte du besoin de socialisation des étudiants ».

Jacques Robert sait qu’il doit convertir quelques « dinosaures », mais il compte à la fois sur « la grande résilience de l’institution », « une technologie toujours plus performante » et une adaptation inévitable face à une réalité sans cesse changeante. « Tous les cours de la session d’été seront donnés exclusivement en ligne », dit celui qui prépare déjà la rentrée d’automne. Et avec une certaine fébrilité, à cause de son caractère imprévisible…