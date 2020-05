Des formations virtuelles pour les enseignants à la SAT

Ce texte fait partie du cahier spécial Apprendre à distance

La Société des arts technologiques (SAT) virtualise son modèle pédagogique à la croisée des sciences, des technologies, de la société et des arts. Le Campus SAT Jeunesse propose depuis huit ans, en partenariat avec la Commission scolaire de Montréal, un catalogue de cours qui offre aux enseignants des outils créatifs pour découvrir les pratiques du numérique dans un cadre pédagogique leur permettant d’animer à leur tour des ateliers en classe avec leurs élèves. Les thématiques explorées sont la création audio (musique en direct, création sonore), la création visuelle (VJing ou création vidéo en direct, mapping vidéo) et l’interactivité.

Compte tenu des circonstances, l’organisme a accéléré la mise en place des formations dans un format virtuel, connecté et en réseau. Les professeurs de primaire et de secondaire pourront ainsi bientôt, sur demande de leur établissement, se former à distance aux nouvelles technologies. Des projets pilotes seront mis en place à l’été, et le Campus SAT travaille à la mise en ligne à l’automne d’une partie de son catalogue.

Des rencontres gratuites compléteront cet éventail pour offrir une façon plus collaborative et informelle d’apprendre en art numérique. La « Station », qui permettait auparavant à des groupes de se rencontrer ou à des artistes de venir partager leur savoir deux soirs par semaine au café de la SAT, sera rendue plus accessible en diffusion en continu ou par expérience sur le Web.

De quoi permettre aux enseignants d’accroître leur bagage technologique pour mettre en pratique une pédagogie innovante au cours de la prochaine année scolaire.