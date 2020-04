Un retour à l’école, plusieurs questions

L’annonce du retour à l’école a généré de nombreuses questions chez les parents, les syndicats et les enseignants — qui ont tous été convoqués au travail le 4 mai dans un courriel transmis par Québec lundi soir. Après des discussions avec ceux-ci, Le Devoira soumis leurs questions mardi au cabinet du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. Voici les réponses de son attaché de presse, Francis Bouchard.

Le président de la Fédération autonome de l’enseignement, Sylvain Mallette, est catégorique : ses membres ne retourneront pas en classe à moins d’être protégés par des visières, des masques et des gants. Il demande à Québec de payer pour cet équipement de protection. Est-ce envisageable ?

À ce moment-ci, le port du masque n’est pas une recommandation [de la Santé publique]. L’équipement ne sera donc pas fourni aux enseignants, « sauf dans des cas particuliers, comme des classes ayant des élèves éprouvant de grandes difficultés d’apprentissage ou d’adaptation ». Si la recommandation de la Santé publique change, « nous la suivrons évidemment.

Des enseignants s’interrogent sur la tâche qui les attend : que devront-ils enseigner aux élèves qui se présenteront en classe ?

Le choix a été fait, pour les semaines qui resteront au calendrier scolaire, de prioriser le maintien des acquis et l’apprentissage de nouvelles notions pour les matières à sanction. Le ministère souhaite que les enseignants misent sur « la consolidation des acquis » et « l’apprentissage des savoirs essentiels en vue de la passation au prochain niveau scolaire. Quant aux élèves qui resteront à la maison, un plan de travail et des activités leur seront envoyés chaque semaine.

De quelle manière les enseignants choisiront-ils les 15 élèves qui resteront dans leur classe ? Et où enverront-ils les autres ?

Nous faisons confiance aux équipes des écoles pour déterminer la répartition des élèves. Ils connaissent les élèves mieux que quiconque. Les commissions scolaires pourraient regrouper les élèves selon leur groupe habituel, par classes, par cycles ou par groupes multiniveaux.

Des enseignants craignent de ne pouvoir faire respecter les mesures d’éloignement physique dans les cours d’éducation physique ou de musique, où les élèves s’échangent des instruments. Ces cours seront-ils maintenus ?

Non. L’ensemble des espaces communs non essentiels sera fermé dans les écoles, ce qui inclut les gymnases. On va s’assurer que nos jeunes puissent bouger à l’école.

La Fédération des transporteurs par autobus s’inquiète pour ses chauffeurs, dont la moitié ont plus de 60 ans et le cinquième, plus de 70 ans. Son président-directeur général note au passage que les « plexiglas » suggérés par le ministre Roberge pour protéger les conducteurs pourraient être dangereux, puisqu’ils risquent d’éclater en cas d’impact. Comment les rassurer ?