Les parents seront obligés de veiller à la fréquentation scolaire de leurs enfants

Les parents qui choisiront de garder leurs enfants à la maison lors de la réouverture des écoles auront désormais « l’obligation » de s’acquitter de la fréquentation scolaire — à distance — de leurs jeunes.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, s’est largement éloigné lundi du discours sur les « vacances » qu’il avait tenu lors de l’annonce de la fermeture des écoles, le 13 mars.

Après avoir confirmé que l’école primaire reprendra sur une base volontaire les 11 et 19 mai — à l’extérieur et dans la communauté métropolitaine de Montréal, respectivement —, le ministre a insisté sur le caractère obligatoire de la fréquentation scolaire pour les jeunes de 6 à 16 ans.

Les écoles secondaires, les cégeps et les universités resteront fermés jusqu’à la fin août. Mais « l’adolescent ou l’adolescente de niveau secondaire qui est à la maison doit poursuivre une scolarisation », a insisté le ministre. « Et les parents doivent accompagner leurs adolescents, leurs adolescentes pour qu’ils suivent la scolarisation », a-t-il ajouté, en appuyant sur le verbe « devoir ».

Il y a « une obligation qui est un peu plus grande » pour les parents d’enfants d’âge primaire, a-t-il ajouté. À ceux qui garderont leurs petits à la maison, il a demandé de « s’acquitter de l’obligation de fréquentation scolaire des élèves en accompagnant leurs enfants à la maison dans leurs apprentissages », en annonçant la mise sur pied de nouveaux outils pédagogiques.

Bien qu’il a dit croire que les enseignants avaient en main un nombre suffisant d’informations pour juger de la réussite ou de l’échec de leurs élèves, le ministre a laissé entendre que les activités faites par un élève à la maison pourraient avoir une influence sur ses notes de fin d’année. « Je n’ai pas dit que ça allait être obligatoire et qu’il allait nécessairement y avoir des examens et un bulletin de troisième étape comme on le connaît, mais ce sera possible pour les enseignants de tenir compte de ça [le travail à la maison], soit par une notation, soit par un commentaire », a-t-il avancé.

« Un élève qui était vulnérable, qui avait des difficultés et qui s’alignait pour peut-être échouer son année pourrait la sauver » en utilisant les outils éducatifs fournis par le gouvernement, a-t-il ajouté.

Deux semaines pour s’organiser

Si Québec a annoncé le retour à l’école et en garderie des enfants de la province, il n’est pas prêt à ouvrir les portes immédiatement. Le gouvernement se donne deux semaines pour organiser la reprise des cours et mise sur une faible fréquentation de ces établissements pour que son plan de reprise fonctionne.

Le ministre Roberge a dit s’attendre lundi à ce qu’il n’y ait « pas plus de 50 % de présence » dans les écoles primaires. Il entend limiter le nombre maximal d’élèves par classe à 15, quitte à en envoyer dans les locaux vides des écoles secondaires. « Avec un maximum [d’élèves par classe] aussi bas, ce n’est pas si difficile de faire respecter la distanciation de deux mètres », a-t-il jugé.

Son collègue, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a dit espérer que les services de garde opèrent avec « la moitié des ratios habituels », avec « un taux d’occupation global de 30 % ».

Le directeur de santé publique, Richard Massé, a quant à lui dit espérer qu’un seul élève — et non pas deux — s’assoie sur un banc d’autobus. « Ce sera un défi. Il faudra peut-être faire deux rondes », a suggéré Jean-François Roberge dans une réponse formulée en anglais. Les chauffeurs d’autobus, dont la moitié ont plus de 60 ans, seront protégés avec une barrière physique, « un plexiglas ou quelque chose », a ajouté le ministre.

Étant donné le faible taux de fréquentation attendu, Québec ne demandera pas aux enseignants de porter du matériel de protection. Quant aux garderies, les éducatrices devront y porter des masques, et certains autres équipements lors de situations données.

« C’est très difficile, pour ne pas dire impossible » de faire respecter les règles de distanciation en garderie, a reconnu le ministre Lacombe. « Il y a des éducatrices qui nous écoutent actuellement, puis si je vous disais que c’est faisable, elles riraient de moi. »