Les écoles publiques en «vitesse de croisière», dit Roberge

Le ministre Jean-François Roberge estime que les mesures mises en place à compter de cette semaine pour scolariser les élèves du primaire et du secondaire vont aplanir le fossé entre les écoles publiques et les écoles privées.

Les écoles publiques vont faire parvenir aujourd’hui à tous les élèves des trousses pédagogiques conçues par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), et bonifiées au besoin par les écoles. Et dès la semaine prochaine, Télé-Québec commencera à diffuser des émissions éducatives quotidiennes à la télé et sur le Web.

« On atteint une belle vitesse de croisière. Je suis très confiant que dès cette semaine, il y aura une belle continuité de service. On va pouvoir arrêter de parler du fameux écart entre le privé et le public », dit le ministre Roberge au Devoir.

« Tous les élèves vont se faire appeler au moins une fois par semaine par leur enseignant. Tous les membres de l’équipe-école, les orthopédagogues, les psychoéducatrices et les autres professionnels qui aident les élèves en difficulté, sont aussi au rendez-vous pour les élèves », précise le ministre de l’Éducation.

La plateforme enclasse.telequebec.tv sera mise en ligne et diffusée à la télé à compter de la semaine prochaine, du lundi au vendredi. Des émissions qui se veulent éducatives et ludiques seront diffusées de 10 h à midi pour les élèves du primaire, et de 15 h 30 à 17 h pour ceux du secondaire.

Des capsules mettent en vedette Passe-Partout seront aussi offertes trois fois par jour pour les tout-petits de 4 et 5 ans.

D’autres détails suivront.