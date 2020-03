Résistance contre les cours à distance des cégeps et des universités

L’obligation de finir la session par l’enseignement à distance crée de l’anxiété dans les cégeps et les universités, qui préparent la suite des cours dans des conditions exceptionnelles. Limites technologiques, enfants à scolariser à la maison, étudiants qui travaillent dans les services essentiels : les obstacles se multiplient pour les étudiants et les professeurs.

Plus de 115 000 étudiants de niveau collégial et universitaire ont signé une pétition réclamant l’annulation des cours et la reconnaissance des crédits sans note chiffrée. Des dizaines d’autres font circuler des lettres d’opinion qui déplorent l’improvisation entourant la suite des apprentissages. Des professeurs réclament aussi la suspension de la session devant l’ampleur des difficultés.

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, dit comprendre le défi de continuer les apprentissages dans ces conditions sans précédent, mais il exhorte le milieu scolaire à ne pas abandonner.

« Je reçois plein de messages de profs et d’étudiants qui sont contents que ça recommence. Si on leur disait : “Tu es motivé, ton prof est motivé, mais c’est fini, il est interdit d’apprendre”, je pense qu’on serait loin de la mission du réseau scolaire », a dit le ministre en entrevue avec Le Devoir.

« On ne peut pas dire : “Parce que certains éprouvent des difficultés, personne ne peut continuer”», a-t-il ajouté.

Après les universités, qui ont pour la plupart annoncé que la formation allait se poursuivre en ligne, les cégeps se démènent pour offrir des cours à distance. C’est toute une adaptation pour les professeurs, qui doivent remanier leurs cours et planifier des évaluations par Internet en quelques jours à peine.

« Vraiment, enseigner me semble tout à fait surréaliste dans le contexte que nous connaissons. J’ai vraiment l’impression d’être dans un très mauvais film : pas crédible du tout ! », indique Johanne Voyer, enseignante au programme médias du cégep de La Pocatière.

Certains de ses étudiants en milieu rural n’ont pas accès à Internet haute vitesse. Impossible dans ces conditions de suivre l’enseignement à distance. Le blocage du Bas-Saint-Laurent par le gouvernement, annoncé dimanche pour contenir la propagation du coronavirus, complique la tâche de plusieurs enseignants et étudiants, qui peuvent difficilement se rendre au cégep pour aller chercher du matériel scolaire.

Elle pense aussi à un de ses étudiants dont les parents ont perdu leur emploi et qui travaille de nuit pour assembler des lits d’hôpital. À une étudiante qui travaille de longues heures au supermarché.

Catherine Landry, étudiante à l’Université Laval au baccalauréat intégré en sciences historiques et études patrimoniales, a tout un problème pour suivre ses cours en ligne : « Ici, il n’y a pas d’Internet haute vitesse, ni même de vitesse tout court », confie celle qui vit chez ses parents à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, près de Drummondville.

Elle doit faire 30 minutes de voiture pour aller se brancher à Internet chez son copain. « Ça me pousse à ne pas respecter les règles prônant de rester chez soi, mais je ne pouvais pas faire autrement », dit-elle.

Rendez-vous après la crise

« Les étudiants du Québec ne sont tout simplement pas disposés à poursuivre leur apprentissage dans ces conditions. Avec les cours en ligne, on se dirige vers une véritable catastrophe », dit Jérémy Laplante, étudiant au programme international au cégep Garneau, à Sainte-Foy.

Il a lancé un groupe Facebook qui réclame la suspension des cours et l’octroi des crédits sans note finale dans les cégeps et les universités. Il estime qu’il faudra reprendre certains apprentissages essentiels après la crise, sur les bancs des établissements, et non en ligne.

Laura Perez se prépare à ce scénario. Elle devait achever son diplôme d’études collégiales (DEC) en impression textile en mai. À la fin de ses trois années d’études, elle devait présenter sa collection de textiles lors d’une exposition prévue le 12 mai.

« C’est un projet de fin d’année sur lequel on travaille depuis le début du DEC. C’est ce qui a le plus de poids dans notre programme, il y a même un jury et des prix », explique-t-elle.

La pandémie de coronavirus a tout mis sur pause, car pour finir son projet, impossible pour Laura Perez de suivre des cours en ligne. Elle a besoin de matériel spécifique et d’avoir accès à l’atelier du Centre design et impression textile de Saint-Henri, à Montréal, affilié au cégep du Vieux-Montréal.

L’étudiante ne craint pas de voir sa session annulée pour le moment. « C’est en suspens. Les professeurs doivent s’adapter et trouver une solution. Au pire, ce sera simplement reporté. »

Les cours reprendront en ligne en donnant « toute la flexibilité aux institutions et aux professeurs pour respecter le rythme des étudiants », explique le ministre Jean-François Roberge.

Par exemple, les cégeps peuvent désormais accorder une note « équivalente », non chiffrée, pour les étudiants qui ont réussi leur cours sans qu’il soit possible d’établir une note. Des dossiers « incomplets » peuvent aussi être attribués pour les étudiants qui ne peuvent terminer leur session pour toutes sortes de raisons, explique le ministre.

Il sera possible de reprendre à la fin de la crise du coronavirus des stages ou des activités de laboratoire, par exemple, qui ont été annulés. « Tout le monde est en train de s’ajuster, de se réorienter » au fil de l’évolution des événements, fait valoir Jean-François Roberge.

Il souligne aussi que les cours réussis sans note chiffrée n’influeront pas sur la cote R des étudiants : Québec calculera la cote R avec et sans la session d’hiver 2020. La meilleure des deux notes sera attribuée à chaque étudiant.