Pénurie dans 40 métiers à la CSDM

La pénurie de personnel frappe désormais toutes les catégories d’emploi dans les écoles de la grande région de Montréal. La plus importante commission scolaire du Québec a dressé une liste de 40 métiers et professions en difficulté de recrutement, qui inclut non seulement les enseignants, mais aussi les directions d’école, les éducatrices en service de garde, les professionnels (psychologues, orthophonistes, etc.), les cuisiniers et une série d’autres postes en soutien technique, administratif et manuel.

Ce manque criant de personnel frappe non seulement dans l’île de Montréal, mais aussi sur la Rive-Sud, a appris Le Devoir. La Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV), qui couvre les villes de Longueuil, de Saint-Lambert et de Brossard, confirme que la pénurie de personnel touche « tous les domaines d’emploi ».

« On a des défis de recrutement dans tous les métiers en éducation », renchérit Catherine Harel Bourdon, présidente de la Commission scolaire de Montréal (CSDM). Elle vient de faire parvenir à ses 200 écoles un tableau qui détaille les 40 professions touchées par la pénurie ou les difficultés de recrutement.

Ce manque de personnel se fait sentir en classe. Les suppléants deviennent tellement rares que les enseignants en place doivent faire des prouesses pour assurer une présence dans les groupes privés de titulaire.

« C’est énormément de pression, une grande surcharge de travail. Je suis épuisée. Je n’ai jamais vu ça en 20 ans de métier », dit en soupirant Amélie (nom fictif), enseignante du primaire à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB), dans l’ouest de Montréal.

L’enseignante de la classe voisine, titulaire d’un groupe de même niveau, est en congé de maladie. Les suppléants se succèdent. Ils trouvent toujours un poste plus intéressant dans une autre école. Le remplaçant actuel s’est engagé à rester deux semaines.

« Syndrome de mère Teresa »

« La figure de stabilité dans la vie des enfants de cette classe, c’est moi », raconte Amélie. Autrement dit, elle s’occupe de sa classe… et de la classe voisine. Un total de 44 enfants, dont 16 ont un plan d’intervention qui nécessite un suivi très serré.

Chaque fois qu’un nouveau suppléant arrive, c’est Amélie qui lui donne les consignes. Elle gère les inquiétudes des parents et l’anxiété des enfants. « Je ne peux pas laisser tomber des élèves, même s’ils ne sont pas dans ma classe. Je suis une prof. On a tous un peu le syndrome de mère Teresa », dit-elle.

Ce n’est pas normal qu’on ait les salaires les plus bas au Québec pour les ingénieurs et les architectes

Diane Lamarche Venne, présidente de la CSMB, reconnaît que ce genre de situation arrive malheureusement. « J’ai beaucoup de sympathie pour nos enseignants. La pénurie ne s’améliore pas. C’est une situation complexe. Tout le monde met la main à la pâte, on s’entraide », dit-elle.

La présidente tente elle-même de recruter du personnel. La commission scolaire aide ses nouveaux employés à trouver un logement. Une entente avec l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue permet aux suppléants non légalement qualifiés (ils sont une centaine à la CSMB) de se former à distance, tout en travaillant auprès des élèves.

Mme Lamarche Venne se réjouit que le gouvernement Legault ajoute les enseignants à la liste des professions en pénurie, qui sont admissibles à des procédures d’immigration simplifiées. Cela facilitera le recrutement de profs à l’étranger, notamment en France.

Manque d’expertise

Comme dans les commissions scolaires voisines, la CSMB souffre aussi d’une pénurie « extrêmement préoccupante » de professionnels. Les psychologues, entre autres, se tournent vers le privé, où les salaires sont nettement plus élevés.

« Le gouvernement et les employés de l’État sont en négociation pour les conventions collectives : il faut augmenter les salaires de toutes les catégories d’emploi en éducation. Ce n’est pas normal qu’on ait les salaires les plus bas au Québec pour les ingénieurs et les architectes. Ils ont l’embarras du choix pour du travail », dit Catherine Harel Bourdon, de la CSDM.

La difficulté à recruter ingénieurs et architectes nuit à la capacité de la plus grande commission scolaire du Québec de superviser la construction et l’agrandissement d’écoles — au moment où l’État investit des sommes records dans les chantiers scolaires. La commission Charbonneau a pourtant bien documenté les effets de la pénurie d’ingénieurs au ministère des Transports : le manque d’expertise a ouvert la voie aux dépassements de coûts dans les chantiers routiers, soulignent les syndicats de professionnels.

Gestion des horaires

Autre conséquence du manque de personnel, la CSDM vient de prévenir ses directions d’école que les demandes d’horaire allégé seront de nouveau refusées pour l’année scolaire 2020-2021. Les employés des 40 professions en pénurie ne pourront réduire leur temps de travail, par exemple à quatre jours par semaine, pour prendre une retraite progressive ou pour souffler un peu.

« On est consternés d’avoir à prendre cette décision-là, mais on doit protéger la stabilité des services aux élèves. On ne peut pas autoriser la semaine de quatre jours si on n’a pas le personnel pour faire du remplacement la cinquième journée », dit la présidente de la CSDM.

La CSMV, sur la Rive-Sud, continue d’offrir la possibilité de prendre une semaine de quatre jours malgré la pénurie. « On a décidé de fidéliser nos employés, de leur offrir de la flexibilité, pour les garder en poste », dit la présidente.

Signe des temps, la commission scolaire établie à Longueuil vient de quitter le Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie pour se joindre à celui de Montréal. « Notre clientèle est la même que dans l’île de Montréal, avec les mêmes enjeux : 53 % de nos élèves sont issus de l’immigration et 33,7 % n’ont pas le français comme langue maternelle », résume Carole Lavallée. La pénurie de personnel fait partie de ces « mêmes enjeux ».