L’Université Concordia nomme un recteur natif du Québec

L’Université Concordia vient de nommer un nouveau recteur natif du Québec, à l’aise en français, qui a occupé une série de postes de direction au sein de cette université anglophone de Montréal.

Graham Carr, qui occupait le siège de recteur intérimaire depuis le départ de son prédécesseur en juillet dernier, a été confirmé au poste de grand patron par le conseil d’administration de Concordia. Il touchera une rémunération totale de 424 000 $, sans allocation de voiture ou de résidence. Son prédécesseur, Alan Shepard, recevait un traitement annuel de 476 000 $, incluant une allocation de logement de 50 000 $ par an et une prime pour sa voiture.

Rencontré jeudi matin sur le campus de l’Université Concordia, boulevard de Maisonneuve, au centre-ville, le recteur et vice-chancelier a rappelé une des marques de commerce de son établissement : la diversité. Environ 20 % des 50 000 étudiants de Concordia sont nés à l’étranger. Ils proviennent de 155 pays. Graham Carr est revenu sur la réforme avortée du Programme de l’expérience québécoise (PEQ), qui sert à attirer ici des étudiants étrangers. Le ministre Simon Jolin-Barrette a fait l’unanimité contre lui dans le milieu de l’éducation et de l’enseignement supérieur, rappelle le recteur.

« Cette diversité est une force majeure pour être une université innovante. Le PEQ est un des avantages importants du Québec pour attirer des étudiants étrangers. On doit profiter de cet avantage », dit Graham Carr. Il rappelle que les étudiants étrangers sont moins attirés qu’autrefois par les universités américaines à cause de l’effet Trump. L’incertitude en France et au Royaume-Uni favorise aussi le Québec en tant que destination du savoir, insiste le recteur de 64 ans, né à Sherbrooke, qui est arrivé à Concordia en 1983 en tant que professeur au Département d’histoire.

Université « créative »

L’Université Concordia est comme la sœur de l’UQAM, établie un peu plus à l’est au centre-ville de Montréal : une université urbaine qui se dit « créative » et ouverte sur le monde. Nous rencontrons Graham Carr à l’Espace 4, un local aux larges portes-fenêtres inauguré il y a un an et qui s’ouvre sur l’extérieur. Ce lieu est fait pour accueillir les passants, discuter et leur montrer les fruits de la recherche universitaire. Bref, sortir l’université de sa tour d’ivoire.

À compter de jeudi soir, l’Espace 4 accueillera ainsi l’horloge climatique, qui fait un compte à rebours vers le moment où la planète se sera réchauffée de 1,5 degré. Au moment où ces lignes étaient écrites, il restait 14 ans, 11 mois, 24 jours, 21 heures, 50 minutes, 51 secondes et 4 centièmes avant ce moment fatidique.

La Fondation de l’Université Concordia s’est aussi engagée le mois dernier à cesser d’investir dans le secteur du charbon, du pétrole et du gaz d’ici les cinq prochaines années. Elle veut devenir la première fondation universitaire québécoise à se donner l’objectif d’investir uniquement dans des placements durables d’ici l’année 2025.