La face cachée de l’immersion française au Canada

Les classes d’immersion française gagnent en popularité au Canada anglais. Le nombre d’élèves anglophones inscrits dans des écoles bilingues a bondi de 10 % en cinq ans. Cet engouement pour le français cache peut-être un effet pervers inattendu : l’attrait d’un programme qui attire les élèves les plus « performants » au détriment des plus vulnérables.

Dans un rapport récent, le Conseil scolaire du district d’Ottawa-Carleton s’interroge sur la popularité grandissante des classes d’immersion française, qui créent un système d’écoles publiques à deux vitesses — où l’égalité des chances est mise à mal.

Les écoles anglaises de la capitale canadienne qui offrent un programme bilingue attirent les élèves ayant les meilleures chances de réussite. Les écoles dites « ordinaires », dont l’enseignement se fait uniquement en anglais, comptent une plus grande proportion d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage, issus de l’immigration (maîtrisant mal l’anglais) ou provenant de milieux défavorisés.

La vaste majorité des élèves (72 %) du Conseil scolaire du district d’Ottawa-Carleton entrent en première année du primaire dans une classe d’immersion française. Ce n’est pas étonnant, parce que l’enseignement à la maternelle est désormais bilingue pour tous les élèves de cette commission scolaire anglophone.

L’attrait du bilinguisme va au-delà du préscolaire. Les écoles primaires anglophones d’Ottawa qui continuent d’offrir des programmes bilingues après la maternelle sont remplies — et manquent d’enseignants en français —, tandis que celles qui se contentent d’un enseignement en anglais ont jusqu’à la moitié de locaux vides.

Question de perception

« Il faut lutter contre la perception selon laquelle un programme est supérieur à l’autre, indique le rapport de la commission scolaire anglophone d’Ottawa. Le programme en anglais est d’une grande qualité, mais souffre d’une iniquité due à la baisse du nombre d’élèves. »

Le phénomène prend une telle ampleur depuis dix ans que la survie d’écoles anglaises de quartier est menacée. Conséquence de cette dévitalisation de l’enseignement en anglais : à cause du manque d’élèves, plus de quatre classes sur dix (41 %) sont formées d’enfants de plusieurs niveaux (par exemple, première et deuxième années), comparé à 19 % dans les classes d’immersion française.

Les écoles d’immersion française ont aussi moins d’élèves ayant un plan d’intervention pour venir à bout de difficultés d’apprentissage : autour de 10 % des effectifs, comparé à 20 % pour l’ensemble des écoles de la commission scolaire anglaise d’Ottawa.

Autre signe d’un déséquilibre social, la proportion d’élèves nouvellement arrivés au pays et inscrits en classe d’accueil (pour apprendre l’anglais) dans les écoles offrant uniquement l’enseignement en anglais varie entre 20 % et 50 %, tandis qu’elle tourne autour de 10 % dans les écoles anglophones d’immersion française.

Un programme qui divise

Les programmes d’immersion française ne sont pas réservés à une élite. Les parents ont le choix d’envoyer leurs enfants dans une école anglaise ou dans une école d’immersion. Il n’y a pas de test d’admission.

Les chiffres démontrent pourtant que ce sont les parents les mieux informés, qui vivent dans les quartiers les mieux nantis et dont les enfants ont le plus de facilité en classe qui choisissent les écoles d’immersion française.

Stéphane Vigneault, coordonnateur du mouvement L’école ensemble, soutient que le programme d’immersion française en Ontario illustre le problème qui frappe le système public québécois : les écoles à projet particulier créent de la ségrégation qui nuit à la réussite de l’ensemble des élèves.

« L’immersion française n’est pas une preuve de l’amour incroyable des anglophones pour le français. C’est davantage une manière de contourner la carte scolaire », dit-il.

« C’est ce qui se passe quand on permet aux parents de choisir l’école de leur enfant. Il y a un tri qui s’effectue grâce à ces projets particuliers. Plus on évite l’école de quartier, plus sa réputation devient mauvaise. Et plus on veut l’éviter. »

Le mouvement L’école ensemble et une série d’autres acteurs du milieu de l’éducation — syndicats, chercheurs, etc. — mettent en garde le gouvernement Legault : le projet de loi 40, qui vise à abolir les commissions scolaires, risque d’aggraver la ségrégation dans les écoles du Québec.

Le projet de loi faciliterait l’inscription d’élèves dans une école située hors du territoire de résidence des élèves, et même dans un autre centre de services scolaires. Cette possibilité nuirait aux écoles de quartier et accentuerait le système scolaire à trois vitesses du Québec — écoles publiques ordinaires, écoles publiques à projet particulier, qui attirent les élèves les plus « performants », et écoles privées.

Les données probantes issues de la recherche scientifique démontrent pourtant que la mixité scolaire favorise tous les élèves, souligne Stéphane Vigneault : les plus vulnérables sont stimulés par la présence en classe d’enfants qui réussissent bien, sans que ceux-ci en souffrent.

Le bilinguisme pour tous

De la même manière, tous les élèves anglophones, même ceux qui ont des difficultés d’apprentissage, devraient avoir accès à l’immersion française, souligne Léo-James Lévesque, professeur adjoint à l’École d’éducation de l’Université Saint-Thomas, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.

« L’immersion française ne peut pas être le bouc émissaire des problèmes liés au manque de financement ou de soutien à l’intégration scolaire », indique-t-il dans un courriel.

« Il n’est pas vrai que seuls les élèves “au-dessus de la moyenne” peuvent réussir le programme d’immersion française précoce. Pour cette raison, les responsables des programmes éducatifs doivent s’assurer que les parents d’origines diverses possèdent les renseignements dont ils ont besoin pour prendre une décision informée. Il est également essentiel que les élèves en immersion française qui rencontrent des difficultés puissent obtenir le soutien dont ils ont besoin pour réussir dans ce programme », ajoute-t-il.

Les programmes de bilinguisme, en tout cas, ont la cote chez les anglophones du Canada. Le nombre d’élèves inscrits en immersion française a bondi de 10 % en cinq ans, passant de 377 838 à 418 024 entre les années 2012-2013 et 2016-2017.