DPJ: plongée dans la souffrance humaine

Par un matin gris de novembre, les 57 élèves de l’école Dominique-Savio arrivent tranquillement en classe, encadrés par des éducateurs spécialisés. La plupart n’ont eu qu’à descendre un escalier pour se rendre à l’école : ils habitent à l’étage du dessus. Cette école hors de l’ordinaire est située au sous-sol du Centre jeunesse de Montréal, rue Saint-Hubert, qui héberge les enfants encadrés par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

La majorité des élèves ont été retirés de leur famille parce qu’ils étaient maltraités, abusés ou négligés. Certains ont commis des vols ou consomment des drogues. D’autres ont été envoyés de façon volontaire par des parents qui ont perdu le contrôle de leurs ados. Ces jeunes — les deux tiers du secondaire et le reste du primaire — ont tous un point en commun : ils ont subi au moins un traumatisme dans leur vie. Plusieurs ont des idées noires et vivent le cocktail de troubles associés : anxiété, dépression, déficit d’attention avec ou sans hyperactivité, émotions explosives, estime de soi à zéro…

« C’est du monde poqué, ici », résume Anne-Marie Menard (sans accent : elle est née aux États-Unis), une enseignante qui nous accueille dans sa classe combinée de 4e et 5e secondaire.

Ces enfants sont en état de choc. Ils vivent des souffrances extrêmes. Ils ne sont pas disposés à apprendre.

Ce matin-là, des élèves occupent 3 des 14 pupitres répartis dans le petit local de classe. Trois jeunes filles d’une quinzaine d’années qui vivent une période trouble. Une des élèves, Florence (nom fictif, comme tous les noms d’enfants dans ce reportage), ne tient pas en place. Vêtue d’un t-shirt et de culottes courtes, elle fait le tour de la classe en placotant sans cesse. Elle va nourrir les trois poissons dans l’aquarium au fond du local. Elle enlève les lacets de son soulier droit. Puis les remet.

« Je vais voir ma mère aujourd’hui. J’adore ma mère, mais elle me rend anxieuse », dit-elle. Tout à coup, des cris venus du corridor viennent troubler la quiétude de la classe. Un tit-cul d’une dizaine d’années se démène, enragé. « Crisse ! Ta gueule ! », lance-t-il à l’éducateur qui l’emmène dans une salle d’apaisement.

Dans la classe d’Anne-Marie, tout le monde retient son souffle. « Un enfant en crise, c’est un enfant en très grande souffrance. Ça m’atteint. Et ça arrive tous les jours, plusieurs fois par jour », dit Anne-Marie Menard.

État de choc

Sandra Calado, titulaire de la classe combinée de 5e et 6e année du primaire, nous attend dans son local, déserté pour l’heure du dîner. Comme tout le personnel ici, elle a choisi de travailler auprès des élèves de la DPJ. C’est une mission. Mais elle en paie le prix. Sandra a fait un burn-out en 2016. Et deux mois et demi après le début des classes, elle et ses collègues sont déjà épuisées.

« On ramène nos émotions à la maison », dit-elle en mangeant un plat de pâtes. Comme tout le monde à l’école Dominique-Savio, Sandra Calado est troublée par les manchettes récentes sur les « enfants de la DPJ qui sont sous-scolarisés ». C’est un fait : les enfants de la DPJ sont trop nombreux à abandonner l’école. Ils ont pour la plupart de grands retards d’apprentissage.

« Ils sont sous-scolarisés, mais c’est compréhensible, dit Sandra Calado. Ces enfants sont en état de choc. Ils vivent des souffrances extrêmes. Ils ne sont pas disposés à apprendre. »

Des larmes lui montent aux yeux quand elle évoque une de ses élèves. Une fillette adorable. Brillante. Et anéantie. Son père a tué sa mère. La petite a été confiée à son grand-père, qui l’a battue. Elle et ses trois frères et soeurs ont été placés dans des endroits séparés. Les enfants se sont perdus de vue. « Elle n’a plus personne. Personne. On dit aux enfants : étudiez pour préparer votre avenir. Mais cette enfant ne le voit pas, son avenir. »

Des enfants tout mêlés

Un peu plus loin dans le corridor, dans la classe d’Isabelle Renaud, l’avenir est un concept abstrait pour les élèves. Ces enfants de 7 ans ont les deux pieds ancrés dans le présent. Et dans un passé trouble. Anthony est arrivé hier au Centre jeunesse. Les gens de la DPJ sont allés le chercher à son école de quartier pour le protéger contre ses parents.

Anthony regarde dans le vide. Il dessine d’une main molle, assis au pupitre vélo de la classe de « Madame Isabelle ». As-tu des frères et soeurs, Anthony ? « Non, mais j’ai un oncle », répond-il. Quelques minutes plus tard, il change d’idée : « Chez moi, il y a quatre garçons et cinq filles. Je suis le cinquième enfant de la famille. »

Il n’est pas fou, Anthony. Il sait épeler son nom. Il s’exprime bien. Un petit gars intelligent. Un petit gars tout mêlé, aussi. Anthony a perdu ses repères. Tous les enfants ici ont perdu leurs repères. « Mes élèves n’ont pas beaucoup été encadrés dans leur vie. Je leur offre un cadre. Ça les apaise », dit Isabelle Renaud.

Musique douce, éclairage tamisé, l’enseignante gère sa classe d’une main de maître. Les petits monstres sont étonnamment calmes. La technique de Madame Isabelle : elle passe cinq minutes avec chacun des enfants à son bureau, à l’entrée de la classe. Un moment seule avec chaque élève pour qu’il se sente important, considéré. Pour lui enseigner la matière.

C’est ainsi que ça se passe ici : cinq minutes à la fois. « J’aime ça, travailler avec toi », dit le petit tannant de la classe à Isabelle quand vient son tête-à-tête avec sa prof. Des scènes comme celle-là, on en a vu toute la journée. Un enfant du primaire qui appelle sa prof maman. Une élève de 2e secondaire qui retient la main de son enseignante (Mireille Savard) et se colle le visage sur l’avant-bras de la prof.

« Services insuffisants »

Le personnel soutient les élèves à bout de bras grâce à un dévouement exceptionnel, mais c’est insuffisant : « Les services offerts en ce moment ne correspondent pas aux besoins des élèves », affirme sans détour Diane Giroux, directrice de l’école Dominique-Savio. Cette femme est une dynamo. Elle passe ses journées à arpenter l’école dans tous les sens pour donner un coup de main à son équipe.

Il faudrait néanmoins améliorer la communication entre les étages du Centre jeunesse et de l’école, situés dans le même bâtiment, mais qui relèvent de deux ministères différents. Curieusement, les élèves qui vivent au Centre jeunesse se présentent parfois à l’école sans leur matériel scolaire. Les devoirs et les leçons ne sont pas toujours faits. Tout le monde est pourtant de bonne foi, mais il s’agit de grosses organisations, souligne Diane Giroux.

Elle suggère qu’on offre un programme allégé aux élèves du primaire comme les siens, qui n’arrivent pas à suivre le rythme imposé dans les écoles régulières. Elle soutient qu’il faudrait réduire encore la taille des groupes, qui est déjà minime par rapport aux écoles ordinaires. Et mieux financer les services aux élèves, qui vivent beaucoup plus que de simples « troubles de comportement ».

Assise à son bureau, au sous-sol du bâtiment, la directrice jette un oeil aux minuscules fenêtres qui laissent filtrer un filet de lumière du jour. Elle évoque les petits locaux de classe où les élèves se marchent sur les pieds. Elle parle des néons agressants et du manque d’aération. « Est-ce un environnement comme celui-là qui redonnera envie à nos élèves d’aimer l’école ? »