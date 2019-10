La CSDM exclue de l’étude du projet de loi visant l’abolition des commissions scolaires

La Commission scolaire de Montréal sera vraisemblablement exclu de l’étude du projet de loi visant l’abolition des commissions scolaires, à laquelle une trentaine de groupes du milieu, dont d’autres commissions scolaires, ont été invités par Québec à prendre la parole.

« On trouve ça aberrant de ne pas être entendu » dans le cadre de l’étude du projet de loi 40, a réagi en point de presse sa présidente, Catherine Harel-Bourdon. Selon elle, le gouvernement Legault ferme ainsi les yeux sur les enjeux propres à Montréal dans sa réforme de la gouvernance scolaire. Des enjeux comme la défavorisation ou l’intégration et la francisation des familles immigrantes, a-t-elle explicité mercredi devant la presse, en compagnie d’une poignée de commissaires.

« Le gouvernement est en train de modifier en profondeur la gouvernance et le réseau [de l’éducation] lui-même, sans entendre les personnes et les groupes qui seront les premiers touchés par cette modification majeure », a renchéri de son côté la commissaire indépendante Violaine Cousineau.

L’étude du projet de loi 40 doit débuter le 4 novembre prochain et s’étirer sur cinq jours. Syndicats, associations et quelques commissions scolaires (dont Marguerite-Bourgeoys) seront notamment entendus par les élus du gouvernement et de l’opposition. De même que la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), dont la CSDM est membre. Fait aussi à noter : le comité de parents de la CSDM a été convoqué.

Le projet déposé début octobre par le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge, prévoit l’abolition des élections scolaires et la transformation des commissions scolaires francophones en centres de services. Avec cette réforme, le ministre Roberge entend opérer une décentralisation des pouvoirs détenus par le ministère ou encore les commissions scolaires vers les équipes-écoles.

« Déficit démocratique »

« On parle de cinq journées alors que pour le projet de loi 86 [visant à réformer la gouvernance scolaire et mort au feuilleton sous le précédent gouvernement], on en avait eu 13. On s’entend que, dès le départ, il y a un déficit démocratique important sur le temps alloué pour regarder un projet de loi qui compte 319 articles », insiste Mme Harel-Bourdon.

Celle-ci juge en outre que la FCSQ ― qui représente 59 commissions scolaires ― ne pourra faire adéquatement état des enjeux « de toutes les régions du Québec ». « On parle de présentations de 10 minutes et de périodes de question de 20 minutes. »

La CSDM n’est pas la seule mercredi à avoir critiqué le gouvernement Legault de ne pas faire partie des groupes invités en commission parlementaire. L’association montréalaise des directions d’établissement scolaire s’est dit « surpris » de ne pas être convoqué. « Nous avons des réserves sur le projet de loi notamment sur la composition des nouveaux conseils d’administration, nous aurions apprécié avoir l’occasion de les exposer en personne lors de la commission parlementaire », a fait savoir la présidente de la FCSQ, Hélène Bourdages.

Au gouvernement, on s’est fait avare de commentaires mercredi. Joint par Le Devoir, l’attaché du leader parlementaire et ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette ― à qui incombe le dossier ― a précisé que la liste des invités n’était pas complètement arrêtée. « Les différents groupes parlementaires sont encore en train de négocier la composition des groupes qui seront invités en commission parlementaire. Ainsi, nous ne commenterons pas les dossiers spécifiques », a noté Marc-André Gosselin.