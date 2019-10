Les profs demandent un rattrapage salarial de 8 %

Les enseignants membres de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) réclament un rattrapage salarial de 8 %, en plus des augmentations qui seront consenties aux 475 000 employés de l’État, et ce, pour contrer la pénurie de main-d’œuvre qui frappe durement les écoles publiques.

L’amélioration des conditions de travail — y compris salariales — fait partie des demandes rendues publiques vendredi par trois syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). Les enseignants, les professionnels et les employés de soutien réclament tous des mesures pour attirer et retenir le personnel.

Les écoles primaires et secondaires peinent à recruter toute la main-d’œuvre dont elles ont besoin. Le Devoir a révélé vendredi que 296 postes de professionnels (psychologues, orthophonistes, psychoéducateurs, etc.) sont affichés dans le réseau des écoles publiques. Le gouvernement Legault a promis de créer, dès cette année, 850 postes (enseignants, professionnels et autres) dans le but d’appuyer les élèves en difficulté, mais le nombre de candidatures est nettement inférieur à celui des postes affichés.

La hausse salariale de 8 % vise à rattraper « ce qui a été perdu dans les dernières années », a expliqué Josée Scalabrini, présidente de la FSE.

Avec La Presse canadienne

