Le Québec possède le système scolaire le plus inéquitable au pays

Le Québec a le système scolaire le plus inéquitable au pays. C'est du moins la conclusion que tire le mouvement L’école ensemble dans un rapport dévoilé lundi, qui se fonde sur des chiffres inédits de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).

«On a un système d'éducation qui ne fournit pas les mêmes chances d'apprendre à tous les élèves. Il reproduit en fait les inégalités sociales : vous arrivez les mains vides, vous allez sortir les mains vides, résume en entretien le coordonnateur du mouvement, Stéphane Vigneault. On dit souvent que l'éducation sociale est un ascenseur social. Au Québec, ce n'est absolument pas le cas.»

En octobre 2018, l'OCDE dévoilait les résultats de l'enquête PISA, menée auprès d’élèves d’une quarantaine de pays en 2015. Les chercheurs ont analysé la performance des enfants en science, en lecture et en mathématique selon leur statut socioéconomique. Une manière de mesurer l'équité du système d’éducation sous la loupe.

Constat? Le Canada y fait bonne figure, se classant parmi les pays où les iniquités socio-économiques ont le moins d’impact sur la réussite éducative des enfants. Une conclusion qui a néanmoins fait sourciller M. Vigneault et ses collègues du mouvement L'école ensemble.

«Quand on a vu les chiffres canadiens, tout de suite on s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'abord, il n'y a pas de réseau d'éducation national au Canada, il y a dix réseaux provinciaux», note le coordonnateur de cet organisme né il y a plus de deux ans à l'initiative de parents gatinois

Le mouvement s'est ainsi tourné vers l'OCDE afin d'obtenir les chiffres pour chacune des dix provinces canadiennes. Données qu’il a obtenues.

Résultats

Comme le système d'éducation «à trois vitesses» du Québec alimente une «ségrégation scolaire», soutient M. Vigneault — écoles privées subventionnées et programmes sélectifs au public —, celui-ci devinait un portrait sombre pour le Québec. «On ne se doutait pas que ça allait être aussi grave que ça», dit-il.

Reprenant les quatre principaux indicateurs d'équité scolaire de l'OCDE, le mouvement L’école ensemble a constaté que le Québec se classe chaque fois bon dernier au Canada.

À l'échelle du pays, on observe une variation moyenne de 8,6% dans la performance d’un élève en fonction du statut socio-économique de sa famille. Au Québec, ce chiffre grimpe à 11,2%, tout près de la moyenne des États-Unis (11,4%).

De plus, l’écart de performance entre les élèves québécois défavorisés qui fréquentent une institution privilégiée et ceux scolarisés à leur école de quartier est le plus élevé au pays. Alors qu'il est de 44 points en Ontario, c'est le double au Québec (88 points d'écart). La moyenne de l'OCDE est, quant à elle, de 78 points — l'équivalent de trois années scolaires.

C'est par ailleurs au Québec que l'on compte le plus d’élèves pauvres dans des écoles défavorisées, un caillou dans le soulier de la «mixité». Au Canada, 45 % des enfants moins nantis fréquentent une école défavorisée. Au Québec, ils sont 49,6%, ce qui classe la province en queue de peloton, derrière l'Ontario (45,9%) et Nouveau-Brunswick (37,8%).

Le Québec affiche en outre le plus petit ratio d'élèves défavorisés sur les bancs d’écoles privilégiées : 5,2%, alors qu'au Nouveau-Brunswick, c'est plus du double (10,9%). Le voisin ontarien se classe entre les deux (8,5%).

À noter que pour arriver à ce résultat de 5,2% pour le Québec, le mouvement L’école ensemble a puisé dans les données d’une précédente enquête PISA, datée de 2012, pour établir la proportion d’élèves défavorisés dans les réseaux publics et privés.

Recommandations

Ces chiffres confirment ainsi ce que le mouvement L'école ensemble, mais aussi le Conseil supérieur de l'éducation, dénoncent depuis un moment : les élèves défavorisés sont surreprésentés dans les classes ordinaires des écoles publiques, puisque les élèves privilégiés et plus performants se retrouvent dans les écoles à vocation particulière ou dans les écoles privées.

«Plus vous séparez les élèves, plus les résultats des élèves défavorisés s’affaissent, plus le décrochage scolaire augmente, sans compter le décrochage des jeunes enseignants… il y a toute une cascade d’effets négatifs», argue M. Vigneault.

Si le ministère de l’Éducation ne tient pas l’inventaire des programmes sélectifs (sports-étude, programme international, etc.), environ un élève sur cinq serait actuellement inscrit à un tel programme au secondaire.

Pour rendre le système québécois plus équitable, le mouvement L’école ensemble propose de mettre fin aux programmes particuliers sélectifs et de couper le financement aux écoles privées. Cela aurait pour effet de ramener dans le giron du public des élèves plus performants, avance Stéphane Vigneault, parlant de «public unifié».

L’organisme propose dans un deuxième temps un «enseignement différencié» dans les classes. «On le fait pour les élèves en difficulté, mais pas pour les élèves plus performants», souligne Stéphane Vigneault. Et à cela, une reconfiguration des cartes scolaires pour garantir à chaque école «la plus grande mixité sociale possible».