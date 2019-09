L’élection scolaire ou l’échec de la politique gouvernementale

Comme le gouvernement précédent, la Coalition avenir Québec ne cesse de miner le statut des commissions scolaires et la crédibilité des commissaires scolaires. Elle prendra d’ailleurs prétexte de la très faible participation aux élections scolaires pour forcer un débat sur les structures scolaires… un autre, après celui des Simard, Bolduc, Blain, Proulx, etc.

Dans le discours public, les commissaires scolaires sont dits très peu représentatifs et, partant, leur action manquerait de crédibilité. On oublie que ces Québécois se sont tout simplement engagés dans un processus démocratique dont ils ne contrôlaient pas les paramètres, les règles étant définies par l’État.

C’est l’État — et l’État seul — qui a maintenu pendant 50 ans le processus de sélection des élus scolaires sur le modèle défini en 1970, qui a déterminé les règles de confection de la liste électorale, les conditions que les citoyens-candidats devaient respecter, le moment de l’élection, les règles sur le financement des élections… bref, il a déterminé toutes les règles du jeu… une politique qui se résume à un mot : échec.

Les gouvernements auraient pu agir autrement, s’inspirer des pratiques d’ailleurs ou des recommandations de nombreux spécialistes. Ils se sont plutôt limités à de très légères adaptations, qui n’ont pas produit les effets escomptés.

Des ministres ont imaginé des solutions… originales en Amérique du Nord : donner le pouvoir aux acteurs qui font l’éducation, tant à l’école qu’au niveau de la commission scolaire. On a vite compris que les parents bénévoles ne feraient pas le poids à côté d’enseignants et de directions d’école qui sont permanents, syndiqués, organisés. On s’est rappelé aussi les conclusions du rapport Rochon sur ces pratiques néo-corporatistes, à la fin du XXe siècle, à la direction du réseau de la santé : « Tout se passe comme si le système était devenu prisonnier des innombrables groupes d’intérêt qui le traversent, que seule la loi du plus fort opérait, que la personne à aider, les besoins à combler avaient été oubliés au profit des intérêts propres à ces divers groupes. »

Cela dit, une composante de la politique québécoise, totalement inconnue, mérite considération. On le sait : le taux de participation aux élections scolaires en milieu anglophone est moins problématique qu’en milieu francophone. Différence de culture politique ? Non, plutôt dans la confection de la liste électorale. La liste anglophone est constituée exclusivement des parents des enfants qui fréquentent les écoles de la commission scolaire et des citoyens qui demandent d’être inscrits sur cette liste. Tous les autres citoyens du territoire sont inscrits sur la liste francophone.

Ainsi, la liste anglophone est composée de citoyens qui, tous, ont un intérêt immédiat dans le développement des services scolaires. Les parents anglophones détiennent ainsi un pouvoir électoral que n’ont pas les parents francophones. Enfin, les candidats dans les commissions scolaires anglophones de Montréal, par exemple, ont à intervenir auprès de 2000 à 4000 électeurs contre 30 000 à 50 000 pour les francophones.

Bref, la comparaison des taux de participation entre les commissions scolaires anglaises et françaises est boiteuse… mais instructive. Pourquoi ne pas étendre à toute la société cette expérience, typiquement québécoise, mais actuellement limitée au milieu anglophone et qui a fait ses preuves : a) réaffirmer le droit de tout citoyen de participer à l’élection scolaire b) déterminer que seuls seront inscrits sur les listes électorales les parents d’enfants qui fréquentent les écoles de la commission scolaire et les citoyens qui demandent d’être inscrits sur la liste francophone ou anglophone c) faciliter l’inscription de ces citoyens.

Cette proposition repose évidemment sur un postulat : les commissions scolaires (ou ce qui en tiendra lieu) ne doivent pas être de simples bureaux régionaux du ministère, mais une instance politique où les citoyens d’une région, les parents d’abord, expriment leurs attentes et leurs espoirs en éducation… comme c’est d’ailleurs partout le cas au Canada. Cela passe nécessairement par un processus particulier de sélection de dirigeants politiques, processus qui donne davantage de pouvoir aux parents.