La planète s’invite aussi à l’école privée

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Dans le cadre de l’événement la Planète s’invite à l’école, qui avait lieu le 22 février dernier et qui a réuni au collège Regina Assumpta plusieurs centaines d’élèves venus de toute la province, la Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP) a signé la résolution en faveur du Pacte de l’école québécoise. Elle s’engage ainsi à soutenir ses membres dans leurs efforts pour devenir des milieux de vie écoresponsables.



« La protection de l’environnement est une préoccupation extrêmement importante dans nos écoles, et nombre d’établissements ont déjà mis sur pied des initiatives innovantes en la matière, affirme David Bowles, président de la FEEP et directeur général du collège Charles-Lemoyne. La Fédération elle-même est partenaire du Pacte. Elle s’est impliquée tout au long du processus et elle l’a bien évidemment signé, invitant les écoles privées à en faire de même ou du moins à faire des gestes concrets visant à lutter contre les changements climatiques. »

Inspiré du Pacte de transition, mis en avant par Dominic Champagne et signé par plus de 280 000 Québécois, le Pacte des écoles québécoises invite les décideurs travaillant dans le milieu scolaire à prendre des mesures concrètes pour assurer un virage vers des comportements écoresponsables et limiter leur empreinte écologique à l’aide de diverses mesures.

En y apposant sa signature, la FEEP s’engage à soutenir ses membres dans leurs efforts pour devenir des milieux de vie écoresponsables par l’entremise de formations et d’ateliers, par le partage d’initiatives inspirantes en milieu scolaire et par des communications visant à faire connaître les différents organismes pouvant accompagner les écoles dans leurs démarches.

« Il s’agit d’un énoncé de valeurs et de priorités, commente M. Bowles. Il n’y a pas d’obligation de signer pour nos écoles membres. Certaines l’ont fait, d’autres non. Mais ce qui est certain, c’est que la très grande majorité de nos écoles ont fait des changements climatiques un enjeu prioritaire. »

Relever les défis de demain

Symboliquement, douze écoles privées ont signé le Pacte, mais nombre d’autres sont membres des Écoles vertes Bruntland, une initiative de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Parmi les initiatives prises dans les écoles privées, David Bowles évoque des travaux d’agrandissement et de rénovation réalisés de manière écoresponsable. Il insiste également sur l’engagement des enseignants, qui intègrent dans leurs projets pédagogiques des éléments susceptibles de sensibiliser les jeunes à l’importance de faire des gestes responsables. Il énumère les clubs environnement, qui mobilisent tant les élèves que le personnel ou les parents, et qui s’assurent que tout le monde met ses déchets au bon endroit, qu’il y ait du compostage, que le recyclage soit fait de la bonne façon, etc. L’élimination des bouteilles de plastique avec la distribution de gourdes réutilisables et la mise en place de fontaines adaptées pour le remplissage. L’achat d’aliments locaux dans les cafétérias et le bannissement des pailles et des contenants à usage unique. Des ruches sur les toits, des jardins urbains biologiques, etc.

« Une des missions de l’école est de former la nouvelle génération à être capable de relever des défis, rappelle le président de la FEEP. Le climat est un des principaux enjeux auxquels ils auront à faire face. On s’y engage de façon proactive. »

Lutte contre les sextos

Autre défi que les futurs adultes de demain auront à relever : celui des nouvelles technologies et de leur gestion saine. La techno-pédagogie a fait son entrée dans les écoles et beaucoup d’élèves des établissements privés travaillent aujourd’hui sur tablette. Quant aux jeunes, il est de plus en plus fréquent qu’ils disposent eux-mêmes d’un téléphone intelligent dès les dernières années du primaire.

« Il est important que les élèves développent leurs compétences en matière de nouvelles technologies, indique David Bowles. Mais nous avons remarqué qu’ils n’en font pas toujours un usage très sain. Ils banalisent notamment l’échange de photos montrant certaines parties de leur corps. Ils n’en comprennent pas les risques. Dans certains cas, ça peut même être assimilé à de la pornographie juvénile. »

Pour les enseignants et le personnel de direction, c’est un nouveau problème à gérer, et c’est pourquoi la FEEP a organisé au début de l’année une conférence intitulée « Sexto : mieux comprendre pour mieux agir ». David Bowles explique qu’il faut parfois intervenir rapidement pour protéger d’éventuelles victimes, mais que le personnel ne sait pas toujours ce qu’il a le droit de faire en pareille situation.

« Regarder l’image en question ? S’adresser à la police ? Comment agir auprès des familles ? Comme dans bien des dossiers touchant les jeunes, conclut-il, nous sommes sur la ligne de front et nous avons la responsabilité d’être prêts à intervenir efficacement pour limiter les dégâts. »