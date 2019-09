Québec envisage de mettre la CSEM sous tutelle

Le gouvernement Legault envisage de mettre sous tutelle la Commission scolaire English-Montréal (CSEM) après avoir découvert de graves problèmes de gestion, y compris dans l’utilisation de cartes de crédit, au sein de cette organisation.

« On va prendre une action rapidement. Est-ce que ce sera des mesures correctrices, est-ce que ce sera un accompagnement, est-ce que ce sera une tutelle? On va avoir une de ces trois mesures qui sera prise, je ne peux pas vous dire laquelle en ce moment », a déclaré le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, lors d’un point de presse vendredi matin.

Le ministre a reçu cette semaine un rapport « dévastateur » et « accablant » sur les lacunes de gouvernance à la CSEM. Le conseil des commissaires est profondément divisé, il y a confusion des rôles entre les élus et les administrateurs, et des doutes apparaissent dans l’utilisation de cartes de crédit et dans l’attribution de contrats par la Commission scolaire. Résultat : les services aux élèves en souffrent.

« Considérant que le dysfonctionnement du conseil des commissaires est ancré depuis plus de 10 ans et que ce conseil a clairement établi préférer miser sur la division à des fins politiques [plutôt] que sur la saine gouvernance, il est recommandé d’envisager la suspension des pouvoirs du conseil des commissaires, tout en faisant appel à une firme de consultation externe afin d’accompagner la direction générale dans l’amélioration de ses processus administratifs », indique le rapport commandé par le ministre Roberge en janvier dernier.

Les problèmes sont si graves et si systémiques à la CSEM qu’ils justifient l’abolition prévue des commissions scolaires et leur transformation en centres de services aux élèves, indique le rapport. Le ministre Roberge a déclaré que ce constat conforte la décision du gouvernement de déposer rapidement un projet de loi réformant la gouvernance scolaire.

« Les lacunes de gouvernance observées justifient une révision importante de la structure de gouvernance des commissions scolaires. Des instances décisionnelles constituées d’administrateurs nommés à la suite d’appels de candidatures, pour des termes à durée déterminée, permettraient d’assurer une complémentarité des expertises et un renouvellement sain des individus appelés à servir à titre d’administrateurs scolaires. Des administrateurs nommés sur l’excellence de leur candidature pourraient également inspirer davantage de légitimité que des élus issus d’un scrutin au taux de participation très faible dans bon nombre de commissions scolaires», précise le rapport.

