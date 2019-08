La CSDM fera respecter la loi sur la laïcité

La plus grande commission scolaire du Québec fait volte-face au sujet de la loi sur la laïcité. Après avoir résolu en juin de retarder d’au moins un an l’application de cette loi «impossible à gérer», elle a décidé de se conformer aux ordres de Québec et de faire appliquer l’interdiction du port de signes religieux.

Selon ce que Le Devoir a appris, un plan prévoyant la mise en application de la Loi sur la laïcité de l’État sera soumis la semaine prochaine au conseil des commissaires de la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

Le conseil des commissaires a beau avoir résolu à l’unanimité, il y a deux mois, de retarder l’interdiction des signes religieux par les enseignants, la haute direction de la CSDM se sent obligée d’obéir à la loi. Pourquoi? Parce qu’un article de la loi prévoit qu’il incombe à «la plus haute autorité administrative» de faire appliquer le bannissement des signes religieux.

Déjà, les offres d’emploi publiées par la CSDM indiquent le virage qui a pris place au cours de l’été: «Les employés de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) sont soumis à la Loi sur la laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’interdiction pour les enseignants, les directions et directions adjointes d’établissement, embauchés après le 27 mars 2019, de porter un signe religieux et l’obligation pour l’ensemble du personnel de la CSDM d’exercer ses fonctions à visage découvert.»

Selon nos informations, le directeur général de la CSDM craint de subir des sanctions du gouvernement, ou même la mise sous tutelle de la commission scolaire, s’il retarde la mise en application de la loi. Il se sent pris entre l’arbre et l’écorce: les élus scolaires lui ont demandé de lancer une série de consultations qui reporteraient l’interdiction du port de signes religieux à l’automne 2020, mais la loi adoptée en juin par l’Assemblée nationale lui donne clairement le rôle d’autorité responsable de l’application de la loi.

Continuer le combat

Ce virage à 180 degrés de la CSDM est loin de faire l’unanimité au sein des commissaires. Certains veulent continuer la bataille contre cette loi considérée comme mal adaptée à la diversité montréalaise.

«On avait voté à l’unanimité à ce sujet en juin au conseil des commissaires, et on est en train de faire autre chose. Je ne suis pas d’accord», a réagi la commissaire indépendante Violaine Cousineau.

Elle dit comprendre et respecter la position délicate de la haute direction de la commission scolaire. Selon elle, les commissaires élus devraient réaffirmer clairement que l’opposition à la

Mme Harel Bourdon a décliné la demande d’entrevue du Devoir. Elle avait déclaré en juin, au moment de l’adoption unanime de la résolution contre la loi sur l’interdiction du port de symboles religieux: « Le premier ministre pensait qu’il allait clore le débat, moi je pense qu’il fait juste ouvrir un débat social très présent dans nos milieux montréalais. »