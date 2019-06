Des sommes records pour de nouvelles écoles, mais pas à la CSDM

Le gouvernement Legault accorde des sommes « historiques » pour agrandir et construire de nouvelles écoles dans l’île de Montréal, mais la Commission scolaire de Montréal (CSDM), qui représente près de la moitié des effectifs scolaires, obtient à peine 20 % des fonds.

Les représentants des commissions scolaires de l’est et de l’ouest de l’île (Pointe-de-l’Île et Marguerite-Bourgeoys) ont poussé un soupir de soulagement vendredi matin. Les investissements de 382,4 millions de dollars pour la prochaine année scolaire répondent en bonne partie aux besoins d’espace criants aux extrémités de l’île.

De son côté, la présidente de la CSDM était très déçue. La plus grande commission scolaire du Québec obtient 65,6 millions, soit 20 % de l’enveloppe globale pour Montréal.

« Je suis sous le choc aujourd’hui. Ça ne répond pas aux besoins de la CSDM. Ça fait trois ans qu’on mentionne que si on ne double pas les investissements d’agrandissement et de construction, on va avoir un grave problème. L’annonce de ce matin, ce n’est pas du tout ce qu’on attendait. Les cinq écoles qu’on avait priorisées en manque de locaux ne sont pas dans la liste qui nous est présentée ce matin, liste que j’ai reçue trois minutes avant la conférence de presse », a réagi Catherine Harel Bourdon, présidente de la CSDM.

Elle est « très inquiète » en raison du manque d’espace dans les écoles des quartiers Saint-Michel, Tétreaultville, Villeray, Ahuntsic et Rosemont. Par contre, elle se réjouit des sommes accordées pour définir les plans et devis de nouvelles écoles primaires dans Griffintown et sur le site du Grand Séminaire, au centre-ville.

