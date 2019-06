La CSDM veut reporter l’interdiction des signes religieux à l’automne 2020

La plus grande commission scolaire du Québec affirme avoir besoin d’une période de grâce d’un an et demi pour se conformer à la loi sur la laïcité, qui interdit le port de signes religieux par les enseignants et les directions d’école dès la prochaine rentrée scolaire.

Opposée à cette loi « impossible à gérer », la Commission scolaire de Montréal (CSDM) a résolu mercredi soir de lancer une série de consultations qui reporteraient l’application de la loi à l’automne 2020. Les conseils d’établissement des 200 écoles de la commission scolaire, le comité de parents, le comité sur les services aux élèves en difficulté, les syndicats et les associations de cadres seront consultés sur les façons de mettre en oeuvre l’interdiction du port de signes religieux.

La CSDM prend soin de ne pas prôner la désobéissance civile, comme le font les deux commissions scolaires anglophones de l’île de Montréal, mais repousse la mise en application de la loi sur la laïcité.

Ce vaste exercice vise à modifier cinq politiques internes de la commission scolaire qui encadrent notamment l’embauche des enseignants, les stages des futurs enseignants ainsi que l’égalité pour les communautés culturelles et les femmes.

