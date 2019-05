Les enfants de 4 ans sont-ils trop petits pour les bus jaunes?

Marches trop hautes, bancs non sécuritaires, besoins d’accompagnement… Les enfants de quatre ans sont trop jeunes pour voyager dans les autobus scolaires sous leur forme actuelle, selon la Fédération des transporteurs par autobus (FTPA).

« Cette jeune clientèle a de la difficulté à monter ou descendre des autobus scolaires, à se diriger vers une place assise ou encore à mémoriser les consignes de sécurité », fait valoir la Fédération dans un mémoire présenté mercredi à la commission parlementaire sur le projet de loi 5.

Il arrive souvent que les petits glissent en dessous du banc, signale l’organisme. « Au niveau du tonus, ils ont un peu difficulté à rester sur la banquette », a dit le président de la Fédération Luc Lafrance. « Ça peut être inquiétant. Comme parent si j’avais encore des enfants de cet âge-là, ça m’inquiéterait. »

Les conducteurs de bus ont déjà pu tester la formule puisqu’environ 4360 petits fréquentant la maternelle quatre ans sont déjà transportés par autobus scolaire matin et soir à l’heure actuelle. Ils réclament qu’on offre un service distinct sur mesure pour les petits dans de plus petits véhicules.

Avec des petits de 4 ans dans les autobus actuels, le chauffeur doit aussi jouer un rôle d’accompagnateur, note la FTPA. Or, ce n’est pas idéal puisque les chauffeurs doivent normalement éviter de quitter leur poste de conduite pour des raisons de sécurité. Plus tard, il a ajouté qu’on avait été chanceux qu’il n’y ait pas encore eu d’accidents.

Les transporteurs se questionnent aussi sur la pertinence d’avoir des ceintures et des bancs d’appoint pour les plus jeunes. « Comment les transporteurs ainsi que les commissions scolaires géreront-ils les bancs d’appoint dans le contexte des doubles parcours entre les trajets du primaire et du secondaire ? » demandent-ils.

Le ministre a réagi en mentionnant que les parents avaient « le choix » d’utiliser le service de transport scolaire. Il a mentionné aussi que les centres de la petite enfance (CPE) utilisaient pourtant ces autobus lors d’activités spéciales. Or la présidente du conseil de la Fédération, Louise Giroux, a rétorqué que c’était différent puisque « souvent une ou deux personnes responsables de la garderie » accompagnaient le groupe dans le bus.

Ce n’est pas la première fois que cet enjeu est évoqué depuis le début de l’étude du projet de loi 5 visant à offrir les maternelles 4 ans à toutes les familles. La Fédération des comités de parents avait mentionné mardi que des parents trouvaient que les enfants de 4 ans étaient trop jeunes pour gravir les marches des bus.

La FTPA représente 96 % du marché du transport des élèves au Québec.