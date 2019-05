L’art d’étudier

« J’étudie ! Je ne suis que le sujet du verbe étudier. » — Gaston BachelardNous voici au temps des examens — dont c’est la fin ou à peu près pour beaucoup, et le commencement pour les autres.Je veux en profiter pour avancer une idée toute simple, facile à implanter et qui peut contribuer positivement à la réussite de nos élèves et de nos étudiants. Il s’agit de leur apprendre à étudier.On ne le fait que trop rarement. Il existe pourtant des stratégies efficaces pour étudier, des stratégies pour certaines solidement validées, et que les enseignants gagneraient aussi à connaître pour y adapter leur enseignement. En voici quelques-unes.Il va sans dire qu’elles ne valent pas nécessairement pour tous les niveaux d’étude et que leur mise en œuvre demande doigté, sagesse et prise en compte des circonstances.Bref : c’est aussi un art.Savoir prendre de bonnes notes, surtout aux niveaux plus avancés, est très important et aide grandement à étudier. Mais on n’explique pas souvent comment s’y prendre.Un système de prise de notes appelé Cornell a été imaginé à l’université du même nom dans les années 1950, par Walter Pauk. Il est désormais utilisé dans plusieurs universités.Cette page Web , où on verra aussi un document type, vous dira tout ce qu’il faut savoir. Ne reste plus qu’à le faire connaître aux étudiants.On appelle bachotage ce bourrage de crâne intensif qu’on pratique juste avant l’examen. Cela peut permettre de passer l’épreuve, mais on oubliera sans doute assez vite ce qu’on aura un bref moment retenu. Ce bachotage se fait souvent en lisant le texte à étudier et en surlignant les passages jugés importants, sur lesquels on se promet de revenir.Ce n’est pas très efficace.Ce qui l’est, par contre, c’est de multiplier et d’espacer les séances d’étude — ce qu’on appelle la pratique échelonnée ou répartie. L’idée a sa source dans des travaux sur la mémoire menés au XIXe siècle (par H. Ebbinghaus, pour ne rien vous cacher…).Pour l’étudiant, cela signifie s’astreindre à cette multiplicité de séances. En connaître les grands avantages l’incitera à le faire. Combien de séances ? Espacées comment ?Cela dépend de la date de l’examen, du contenu à apprendre, de la durée de rétention désirée. Daniel Willingham avance qu’on devrait viser des espacements représentant entre 10 % et 20 % de la durée de rétention désirée. Notez que cela implique pour l’enseignant de multiplier les petits tests…L’idée de base est ici très simple : il s’agit de lire en interrompant périodiquement sa lecture pour se poser à soi-même des questions (Quoi ? Qui ? Pourquoi ? Quand ? etc.) auxquelles on répond de manière élaborée, et idéalement en reliant ce dont on parle à ce qu’on sait déjà.On peut aussi appliquer cette stratégie en expliquant les étapes par lesquelles on résout un problème de science ou de mathématiques.Pour la prochaine méthode, prenons justement un exemple en mathématiques, là où ce qui suit est particulièrement efficace.Voici ce qui est usuel : vous apprenez un concept et une stratégie pour répondre à un type de problème ; le manuel ou le cahier d’exercices vous propose ensuite plusieurs problèmes que vous résolvez en appliquant cette stratégie. On parle ici d’apprentissage séquentiel.Il est pourtant bien plus efficace de mélanger les exercices de manière à ce qu’ils demandent d’utiliser différentes stratégies. C’est tout simple, ça ne coûte rien, et ça peut se faire à la maison, en classe, sur l’ordinateur ou sur papier.On devine assez vite une des raisons pour lesquelles ça marche : il faut penser à la stratégie qu’on va employer.J’utilise depuis toujours deux techniques pour apprendre et elles sont possiblement des variations sur l’auto-questionnement.Je dois la première à une remarque d’un de mes héros, le physicien Richard Feynman, professeur modèle s’il en fut. J’en ai retenu l’idée d’expliquer ce que je veux comprendre à une personne patiente et brillante, mais qui ne le connaît pas, ou si peu.La deuxième stratégie m’a été suggérée par Aragon. Aux personnes éblouies par l’érudition sur le monde arabo-musulman qu’il déploie dans Le fou d’Elsa, Aragon avait répondu qu’il avait fait ce qu’il fait toujours quand il veut apprendre quelque chose : il avait écrit sur le sujet.(1)Voici trois trucs (de trois enseignants) pour la gestion des cellulaires.1. « J’ai une base de charge multiple où les élèves branchent leur cellulaire en début de cours. »2. « J’ai un petit panier dans lequel ils doivent les déposer. »3. « Je laisse les élèves l’utiliser pendant l’accueil et les quelques minutes de préparation dont j’ai besoin. Quand je suis prêt, je dis simplement : “ On range les téléphones. ” Et ça se fait à la vitesse de l’éclair, parce qu’ils savent qu’il y aura une autre période de cinq minutes à la fin de la période. »Vous avez des trucs à partager ? Écrivez-moi : baillargeon.normand@uqam.caUne proposition de lecture : Dans la revue Psychological Science in the Public Interest, Dunlosky, John, et al., l’article « Improving Students’ Learning with Effective Learning Techniques : Promising Directions from Cognitive and Educational Psychology ».C’est bien plus approfondi que ce que, faute de place, j’ai pu dire ici.