Québec force les anglophones à céder trois de leurs écoles

Quitte à ébranler la communauté anglophone, le ministre de l’Éducation place « les intérêts des élèves avant tout ». Il a ainsi avisé une commission scolaire anglophone qu’elle doit céder trois écoles dépeuplées de l’est de Montréal pour héberger des centaines d’élèves francophones qui seraient privés de classe l’automne prochain, faute d’espace.

Les yeux rougis par l’émotion, des membres influents de la communauté anglophone se sont insurgés vendredi contre cette décision du ministre Jean-François Roberge. Ils ont promis de se battre — y compris, s’il le faut, devant les tribunaux — pour garder ces trois écoles, qui ont une valeur inestimable pour la communauté minoritaire de langue anglaise.

Le ministre Roberge ne s’est pas laissé émouvoir : il y a « urgence » d’agir pour offrir une classe à près de 3000 élèves francophones de l’est de Montréal dès la prochaine rentrée scolaire, dans trois mois et demi, fait-il valoir.

Il répondait à un véritable cri du coeur de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI), qui prévoit une « tempête parfaite » à l’automne : ses 41 écoles primaires et sept écoles secondaires sont déjà au maximum de leur capacité, les nouveaux arrivants débarquent par centaines dans le secteur, et l’appauvrissement relatif de l’est de Montréal entraînera une hausse de 25 % du nombre de classes — parce que le nombre d’élèves par groupe diminue automatiquement dans les écoles défavorisées pour stimuler l’apprentissage des élèves les plus vulnérables.

« Je peux comprendre la déception de la communauté anglophone, mais le transfert des écoles était la seule solution à court terme », a réagi Miville Boudreault, président de la CSPI.

Besoin de classes

La commission scolaire estime avoir besoin de 156 classes supplémentaires l’automne prochain. Il n’y a pratiquement plus d’espace pour ajouter des classes modulaires dans les cours d’école.

La CSPI aura besoin rapidement de trois nouvelles écoles secondaires. Elle a aussi soumis six projets d’agrandissement d’écoles primaires, secondaires ou de formation professionnelle, mais il faut au moins trois ans pour faire approuver les projets et réaliser les travaux.

La plupart des écoles de la CSPI sont tellement surpeuplées qu’elles ont sacrifié leur bibliothèque, les locaux de spécialistes ou encore leur local de service de garde pour aménager des classes. « Il n’y a plus de place pour agrandir par en dedans », résume Miville Boudreault.

Le contraste est frappant dans les écoles anglophones du secteur. Les trois écoles que la Commission scolaire English-Montréal (CSEM) est forcée de céder sont à peu près à moitié peuplées.

Ces trois écoles — Gerald McShane, de Montréal-Nord, ainsi que General Vanier et John Paul I, de Saint-Léonard — ont une capacité totale de 1540 élèves répartis dans 65 classes, selon les chiffres de la CSEM.

Quelque 809 places, soit l’équivalent de 30 classes, sont toutefois inoccupées, selon le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021 de la commission scolaire.

Le document de la CSEM prévoyait des taux d’occupation de ces écoles à 48 %, 53 % et 63 % pour l’année scolaire 2018-2019, à cause du déclin de la communauté anglophone.

Les bâtiments débordent de vie même s’ils sont dépeuplés. « J’ai le coeur brisé. Notre école, c’est comme une famille pour nous », raconte en pleurant Carmelina D’Iglio, mère de trois enfants qui fréquentent l’école primaire General Vanier, rue Buies à Saint-Léonard.

La famille habite à une rue de l’école. La mère accepterait difficilement que ses enfants doivent prendre l’autobus pour aller dans une des sept autres écoles anglophones de Saint-Léonard ou de Montréal-Nord.

D’autres solutions

« Quand on touche à une école, on touche à la vie de communautés entières. Une école, c’est plus qu’un bâtiment, ça unit les gens », dit Angela Mancini, présidente de la CSEM.

« Nous sommes prêts à aider nos voisins francophones, on comprend leurs besoins et on a de l’espace, mais on veut aussi que notre commission scolaire reste en santé », précise-t-elle.

Mme Mancini préférerait partager ses écoles anglophones avec les élèves francophones. Il est possible de cohabiter de façon harmonieuse, selon elle. La CSEM a annoncé la tenue d’une assemblée extraordinaire, lundi soir, pour consulter les parents et les membres du personnel des écoles.

« Le ministre nous impose sa décision et il agit trop vite », dit Angela Mancini. Délocaliser trois écoles avec un préavis de trois mois est tout un défi logistique, rappelle-t-elle.

Des discussions ont lieu depuis plusieurs mois. La CSEM a fait des propositions « insuffisantes », fait valoir le ministre Jean-François Roberge. Il compte invoquer l’article 477.1.1 de la Loi sur l’instruction publique pour forcer la commission scolaire à céder ses trois écoles.

Devant les tribunaux

« On pense que le ministre n’a pas le droit d’agir de cette façon. On ne veut pas se rendre jusqu’en cour, mais peut-être que l’arbitrage final se fera devant les tribunaux », dit Geoffrey Chambers, président de l’organisme Quebec Community Groups Network, qui représente les anglophones du Québec.

Le choc est d’autant plus brutal que le gouvernement a forcé au début de l’année la communauté anglophone à céder l’école secondaire Riverdale, dans l’ouest de l’île, à la Commission scolaire francophone Marguerite-Bourgeoys.

M. Chambers rappelle que la Constitution canadienne accorde aux minorités linguistiques le contrôle et la gérance de leurs institutions en éducation.