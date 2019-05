Le permis de conduire perd de son intérêt

Québec — Les jeunes ne sont plus aussi empressés de conduire qu’ils ne l’étaient il n’y a pas si longtemps. En présentant le bilan routier 2018 de la Société de l’assurance-automobile du Québec (SAAQ), jeudi, la présidente et chef de la direction, Nathalie Tremblay, a dit constater pour la première fois que des jeunes qui sont en âge de détenir un permis de conduire ne vont tout simplement pas le chercher. Le bilan routier, quant à lui, est généralement positif. Les 359 décès sur la route l’an dernier représentent une légère baisse par rapport à 2017, mais se situent dans la fourchette de 320 à 390 décès qui se maintient depuis 2013. En 1973, le Québec avait atteint un déplorable sommet avec 2209 décès sur la route. Or, il n’y avait que 2,26 millions de voitures en circulation et près de 2,44 millions de titulaires de permis. En 2018, les 359 décès représentent une baisse de 84 % par rapport à 1973, alors que le nombre de titulaires de permis (5,47 millions) a plus que doublé et que le nombre de véhicules immatriculés a triplé pour atteindre 6,6 millions.